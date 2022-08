Dal 1° al 18 settembre su Sky Sport, andranno in onda i campionati europei di basket, il FIBA EuroBasket 2022, disponibile in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La 41esima edizione si svolgerà in modalità itinerante, simile a quanto visto durante gli ultimi europei di calcio. La prima fase si giocherà a Colonia, Praga, Tbilisi e Milano mentre la fase finale si giocherà a Berlino.

Ci saranno 24 nazionali, divise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno, tra le quali, ovviamente, l’Italia, inclusa nel Girone C con Croazia, Gran Bretagna, Ucraina ed Estonia.

La prima fase andrà avanti fino all’8 settembre. La fase ad eliminazione diretta, invece, inizierà il 10 settembre con gli ottavi di finale ai quali accederanno le prime quattro classificate di ogni gruppo. Successivamente, arriveranno i quarti di finale (13 e 14 settembre), le semifinali (16 settembre) e le finali dal quarto al primo posto (18 settembre).

La Slovenia è la nazionale campione in carica.

Come vedere gli Europei di Basket 2022 in tv e in streaming

Su Sky, andranno in onda tre partite al giorno degli europei di pallacanestro (compresi tutti i match dell’Italia), in diretta, con pre e post-partita dedicati live dal forum di Assago, con Alessandro Mamoli e Andrea Meneghin. Dagli ottavi di finale in poi, andranno in onda, sempre in diretta, tutte le partite fino alla finale, con commenti e studi live da Berlino.

Il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena, con finestre di approfondimento su Sky Sport 24 e anche sul sito ufficiale di Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

FIBA EuroBasket 2022: la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di presentazione di questa 41esima edizione, è intervenuto Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro:

Grazie a Sky per tutto quello che fa per noi. Sky è sempre presente quando si parla di diritti televisivi. Su questo Europeo, c’è un interesse straordinario, quasi tutte le partite sono esaurite. Credo in questa squadra, non voglio creare aspettative.

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della nazionale italiana, invece, si è soffermato sul gruppo:

Ho costruito un gruppo e riuscire a costruire un gruppo significa costruire una squadra che ha in chiaro due cose: gerarchie e obiettivi. L’esperienza in un club ti aiuta. La cassa di risonanza che vivi, quando alleni la nazionale, complica un po’ il lavoro. Un’altra cosa che mi ha condizionato negativamente è che, nel club, sei deciso e diretto verso i giocatori dal primo giorno, in nazionale, invece, devi tergiversare e devi fare dei tagli che è la cosa che mi ha fatto soffrire di più. Stiamo facendo un lavoro clamoroso, ho grande stima dei giocatori italiani. Non ho molta stima dell’NBA e, nei club, spesso andiamo ad attingere lì. Qui ho la fortuna di allenare 12 ragazzi che parlano la stessa lingua e non mi riferisco all’italiano.

Presente in studio, il roster azzurro. Le dichiarazioni di Luigi Datome:

Giocando in un determinato modo, possiamo fare qualcosa di grande. Spero che questa consapevolezza ci aiuterà in questo Europeo in casa.

Europei di Basket 2022 su Sky Sport: le partite dell’Italia

Di seguito, la programmazione completa riguardante la prima fase, a cominciare dai match della nazionale azzurra.

Venerdì 2 settembre

ore 21

Italia-Estonia

Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

Sabato 3 settembre

ore 21

Italia-Grecia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

Lunedì 5 settembre

ore 21

Italia-Ucraina

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

Martedì 6 settembre

ore 21

Italia-Croazia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

Giovedì 8 settembre

ore 21

Italia-Gran Bretagna

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

Europei di Basket 2022: le altre partite

Giovedì 1° settembre

ore 17.15

Slovenia-Lituania

Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Matteo Soragna)

ore 20.30

Francia-Germania

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Venerdì 2 settembre

ore 14.15

Ucraina-Gran Bretagna

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 17

Croazia-Grecia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Sabato 3 settembre

ore 14.15

Gran Bretagna-Croazia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Matteo Soragna)

ore 17.45

Lituania-Francia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Marco Crespi)

Domenica 4 settembre

ore 14.30

Lituania-Germania

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 16.15

Spagna-Belgio

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Matteo Soragna)

ore 20.30

Francia-Ungheria

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

Lunedì 5 settembre

ore 14.15

Croazia-Estonia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Matteo Soragna)

ore 17.30

Repubblica Ceca-Olanda

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Marco Crespi)

Martedì 6 settembre

ore 14.30

Bosnia-Francia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Matteo Soragna)

ore 17

Grecia-Ucraina

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Mercoledì 7 settembre

ore 13.30

Turchia-Spagna

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 17.15

Francia-Slovenia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Matteo Soragna)

ore 20.30

Ungheria-Germania

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea Meneghin)

Giovedì 8 settembre

ore 14.15

Croazia-Ucraina

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Francesco Bonfardeci; commento Marco Crespi)

ore 17

Estonia-Grecia

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)