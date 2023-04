Manca l’ufficialità, ma pare praticamente fatto l’accordo tra Sky e Rai per trasmettere in chiaro sulla tv pubblica una delle due semifinali di Europa League. Il riferimento è alle partite che si giocheranno l’11 (l’andata) e il 18 maggio (il ritorno): da una parte Roma-Bayer Leverkusen, dall’altra Juventus-Siviglia. Era già previsto che uno dei due match venisse trasmesso su Tv8, l’emittente in chiaro di Sky, mentre l’altra, in base all’assegnazione dei diritti tv, sarebbe stata proposta solo sulle pay tv Dazn e Sky.

Considerando quanto osservato nelle scorse ore dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base alla lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società (tra questi eventi esplicitamente citati non ci sono soltanto le semifinali e la finale di Champions League – è di oggi la notizia del derby milanese anche in chiaro su Tv8, ma anche quelle di Europa League), la situazione è cambiata. E così, Sky si sarebbe accordata con Rai spartendo con essa la trasmissione delle gare europee di Juventus e Roma. Stando a quanto quanto riferisce Radiocor, la trattativa è in dirittura di arrivo per un ammontare di circa 3 milioni di euro.

In attesa di capire la suddivisione precisa delle due partite, quasi sicuramente non dovrebbero esserci sorprese sulla trasmissione tv della semifinale di Conference League che riguarda un altro club italiano, la Fiorentina, che affronterà il Basilea. Infatti, la Conference – competizione al secondo anno di vita – non è considerata da Agcom come evento meritevole di deroga.

Dunque, la gara della Fiorentina dovrebbe essere regolarmente trasmessa solo su Sky e Dazn e quindi visibile solo agli abbonati.

Tornando all’accordo Sky-Rai, va segnalato che se questo venisse confermato significherebbe che le ultime puntate della settima stagione di Un passo dal cielo dovrebbero essere anticipate, probabilmente a domenica 7 e lunedì 8 maggio.

Dunque, ricapitolando la situazione sul fronte delle gare in chiaro: 9 maggio Real Madrid-Manchester City su Canale 5, 10 maggio Milan-Inter su Tv8, 11 maggio una tra Juve-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen su Rai1, l’altra su Tv8, 16 maggio Inter-Milan su Canale 5, 18 maggio una tra Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen su Rai1, l’altra su Tv8.