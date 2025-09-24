Europa League, Nizza-Roma: debutto insidioso per i giallorossi | Ultimissime, formazioni, dove vedere la partita in TV

Il primo test europeo per la Roma di Gasperini sulla carta sembra più semplice di quello che potrebbe essere in realtà. L’avversario è il Nizza che è partito nella sua stagione di Ligue 1 con qualche pesantezza di troppo. Ma sul proprio campo la squadra francese è imprevedibile ancora più che temibile.

Europa League, Nizza-Roma: che cosa aspettarsi

Il Nizza è reduce da un campionato eccellente che aveva offerto alla squadra allenata da Haise una grandiosa occasione di accedere alla Champions League. La prima grande delusione è stata proprio l’eliminazione nel turno preliminare contro il Benfica con una secca doppia sconfitta per 0-2. E da lì la squadra è ripartita riparando in Europa League ma senza grandissimi risultati.

Reduce da una brutta sconfitta in campionato, 4-1 contro il Brest, il Nizza viaggia a corrente alternata: cinque partite in campionato, due vittorie (Nantes e Auxerre) e tre sconfitte con prestazioni opache e con qualche errore di troppo, soprattutto in difesa. In tutto cinque sconfitte nelle sette partite ufficiali giocate fin qui tra campionato e coppe europee non sono certo un bilancio molto incoraggiante.

Notizie sulla partita e forma attuale

La Roma partecipa alla Uefa Europa League per la quarta stagione di fila dopo il quinto posto di rincorsa ottenuto al termine della scorsa stagione di Serie A al termine di una bellissima cavalcata con Claudio Ranieri in panchina. Non c’è dubbio che l’Europa sia uno degli obiettivi che sta a cuore a società e tifoseria: anche in considerazione del fatto che Gasperini è tecnico che non rinuncia mai in partenza agli obiettivi. E che la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta dimostra ulteriormente quanto il tecnico abbia senza dubbio alzato le aspettative del club.

La Roma è ripartita da una difesa solida, un solo gol subito in quattro partite, una linea offensiva non brillantissima ma sufficiente a portare a casa tre vittorie, tutte di misura (1-0).

Nizza e Roma, scontri diretti

Questo sarà il primo scontro diretto tra Nizza e Roma in una competizione europea. La Roma ha perso solo due degli 11 scontri passati contro club francesi (6 vittorie, 3 pareggi), il Nizza per contro non ha mai fatto punti contro le squadre italiane nelle sette partite europee archiviate fino a questo momento. Fino a oggi solo sconfitte…

Nizza-Roma: le scelte dei tecnici

Sulla carta è una partita interessante anche dal punto di vista del ritmo e delle soluzioni offensive. A contrastare Clauss, uomo di spessore sulla destra, Angeliño e Wesley. In mezzo al campo interessante il duello tra la fisicità di Cristante e Koné e la geometria intelligente di Vanhoutte. Unico dubbio nel Nizza un ballottaggio tra Moffi e Kevin Carlos con qualche chance in più per quest’ultimo, mentre Gasperini potrebbe decidere di dare spazio a Soulé ed El Shaarawy in appoggio a Dovbyk che in una difesa come quella francese, che subisce spesso il palleggio e il tocco di prima, potrebbero anche risultare decisivi.

Roma che al rientro dalla Costa Azzurra affronterà due partite in casa in rapida successione: prima il Verona, poi il Lille, altra formazione francese che in questo primo giro di Europa League sarà invece impegnato contro i norvegesi del Brann Bergen. Arbitra lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Calcio 1 (canale 251) con distribuzione in streaming sia sulla piattaforma dfigitale Sky Go che su Now TV.

Le probabili formazioni

Nizza (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All.: Haise.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All.: Gasperini.

In campo domani in Europa League anche il Bologna che esordirà nella competizione alle oire 21 a Birmingham contro l’Aston Villa.