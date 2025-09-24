Europa League, Nizza-Roma: debutto insidioso per i giallorossi | Ultimissime, formazioni, dove vedere la partita in TV
La Roma di Gasperini, reduce dal derby vinto con la Lazio, apre il girone di Europa League all’Allianz Riviera contro un Nizza in difficoltà ma pieno di talento e spesso imprevedibile.
Il primo test europeo per la Roma di Gasperini sulla carta sembra più semplice di quello che potrebbe essere in realtà. L’avversario è il Nizza che è partito nella sua stagione di Ligue 1 con qualche pesantezza di troppo. Ma sul proprio campo la squadra francese è imprevedibile ancora più che temibile.
Europa League, Nizza-Roma: che cosa aspettarsi
Il Nizza è reduce da un campionato eccellente che aveva offerto alla squadra allenata da Haise una grandiosa occasione di accedere alla Champions League. La prima grande delusione è stata proprio l’eliminazione nel turno preliminare contro il Benfica con una secca doppia sconfitta per 0-2. E da lì la squadra è ripartita riparando in Europa League ma senza grandissimi risultati.
Reduce da una brutta sconfitta in campionato, 4-1 contro il Brest, il Nizza viaggia a corrente alternata: cinque partite in campionato, due vittorie (Nantes e Auxerre) e tre sconfitte con prestazioni opache e con qualche errore di troppo, soprattutto in difesa. In tutto cinque sconfitte nelle sette partite ufficiali giocate fin qui tra campionato e coppe europee non sono certo un bilancio molto incoraggiante.
Notizie sulla partita e forma attuale
La Roma partecipa alla Uefa Europa League per la quarta stagione di fila dopo il quinto posto di rincorsa ottenuto al termine della scorsa stagione di Serie A al termine di una bellissima cavalcata con Claudio Ranieri in panchina. Non c’è dubbio che l’Europa sia uno degli obiettivi che sta a cuore a società e tifoseria: anche in considerazione del fatto che Gasperini è tecnico che non rinuncia mai in partenza agli obiettivi. E che la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta dimostra ulteriormente quanto il tecnico abbia senza dubbio alzato le aspettative del club.
La Roma è ripartita da una difesa solida, un solo gol subito in quattro partite, una linea offensiva non brillantissima ma sufficiente a portare a casa tre vittorie, tutte di misura (1-0).
Nizza e Roma, scontri diretti
Questo sarà il primo scontro diretto tra Nizza e Roma in una competizione europea. La Roma ha perso solo due degli 11 scontri passati contro club francesi (6 vittorie, 3 pareggi), il Nizza per contro non ha mai fatto punti contro le squadre italiane nelle sette partite europee archiviate fino a questo momento. Fino a oggi solo sconfitte…
Nizza-Roma: le scelte dei tecnici
Sulla carta è una partita interessante anche dal punto di vista del ritmo e delle soluzioni offensive. A contrastare Clauss, uomo di spessore sulla destra, Angeliño e Wesley. In mezzo al campo interessante il duello tra la fisicità di Cristante e Koné e la geometria intelligente di Vanhoutte. Unico dubbio nel Nizza un ballottaggio tra Moffi e Kevin Carlos con qualche chance in più per quest’ultimo, mentre Gasperini potrebbe decidere di dare spazio a Soulé ed El Shaarawy in appoggio a Dovbyk che in una difesa come quella francese, che subisce spesso il palleggio e il tocco di prima, potrebbero anche risultare decisivi.
Roma che al rientro dalla Costa Azzurra affronterà due partite in casa in rapida successione: prima il Verona, poi il Lille, altra formazione francese che in questo primo giro di Europa League sarà invece impegnato contro i norvegesi del Brann Bergen. Arbitra lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Calcio 1 (canale 251) con distribuzione in streaming sia sulla piattaforma dfigitale Sky Go che su Now TV.
Le probabili formazioni
Nizza (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All.: Haise.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All.: Gasperini.
In campo domani in Europa League anche il Bologna che esordirà nella competizione alle oire 21 a Birmingham contro l’Aston Villa.