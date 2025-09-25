Europa League, Aston Villa–Bologna: debutto “pesante” a Villa Park per i rossoblù

Rientro europeo per il Bologna, che apre la League Phase di Europa League in casa di un’Aston Villa in cerca di una svolta. I Villans sono ancora a secco di vittorie in campionato con tre pareggi in cinque partite che hanno fruttato la miseria di un gol all’attivo e tre punti che hanno lasciato la squadra di Birmingham in coda alla classifica, molto lontana dalle ambizioni rivendicate a inizio stagione.

Nizza-Roma 1-2

Ieri intanto ottimo successo della Roma che vince sul campo del Nizza, terreno mai facile, grazie a due gol in rapida successione nel secondo tempo con N’Dicka e Mancini. Reti che portano la firma di due difensori, il primo imbeccato da Pellegrini – ancora in bella evidenza dopo il gol decisivo nel derby di domenica scorsa – cosa non casuale visto che è stata ancora una volta la difesa il punto di forza di una Roma concentrata e di spessore.

La rete del Nizza su calcio di rigore, provocato un po’ ingenuamente da Pisilli e trasformato da Moggi, ha costretto la squadra di Gasperini a qualche sofferenza nel finale, ma senza rischi clamorosi. Roma che parte bene e che la prossima settimana ospiterà all’Olimpico un’altra squadra francese, il Lille.

Oggi, Aston Villa-Bologna

Il Bologna, reduce dalla vittoria a tempo abbondantemente scaduto contro il Genoa cercherà spunti in velocità contro una squadra che in questo avvio di stagione ha dimostrato una certa sofferenza difensiva.

Aston Villa da rivedere: zero vittorie e un solo gol all’attivo come detto nonostante una squadra tecnicamente di livello. Italiano dovrebbe proporre un 4-2-3-1 porprio come il Villa con doppia mandata al centro Moro–Freuler e una trequarti “ibrida” con Dominguez e Bernardeschi a supporto di Castro e Ferguson pronto in panchina.

Probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara; Buendía, Rogers, Guessand; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumí, Vitik, De Silvestri; Moro, Freuler; Dominguez, Orsolini, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Un precedente recente, dove vederla

Un anno fa, stesso teatro e successo dell’Aston Villa 2-0 (reti McGinn e Duran) anche se gli equilibri oggi sembrano essere decisamente differenti. Arbitra lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Calcio d’avvio alle 21 con diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio (252)e in streaming Sky Go e NOW Tv.