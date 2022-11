Dopo la sesta giornata di Champions League che si è disputata tra martedì e mercoledì, oggi giovedì 3 novembre, tornano Europa e Conference League, con tre squadre italiane impegnate (in attesa della Juve, retrocessa dalla Champions ieri): Roma, Lazio e Fiorentina.

Come di consueto saranno Sky e Dazn a trasmettere le partite in programma oggi. Si parte eccezionalmente alle 16.30 con RFS Riga-Fiorentina di Conference League trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con telecronaca Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Il match dei viola di Vincenzo Italiano, già qualificati al turno successivo (ma resta da definire la posizione in classifica), sarà proposto anche su Dazn con telecronaca di Stefano Borghi e Manuel Pasqual.

Alle ore 18.45 sarà la volta di Feyenoord-Lazio di Europa League: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW con telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi (a bordocampo Matteo Petrucci). La partita dei biancocelesti, a quali basta il pareggio per chiudere almeno al secondo posto – la vittoria garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di Europa League senza passare per gli spareggi con le terze di Champions – sarà in diretta anche su Dazn con le voci di Dario Mastroianni e Marco Parolo.

Chiude il programma odierno alle ore 21.00 Roma-Ludogorets in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 con il racconto affidato a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani (a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante). La gara dei giallorossi di Mourinho, attualmente al terzo posto nel girone – basta una vittoria per ottenere il pass per gli spareggi contro le terze di Champions, sarà trasmessa live anche su Dazn con Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Europa e Conference League torneranno in campo nel 2023.