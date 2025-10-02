Turno europeo triplo per le squadre italiane impegnate tra Europa League e Conference League con punti pesanti in palio nel tentativo di indirizzare la fase a gironi verso il secondo segmento, a eliminazione diretta. Qui le ultime notizie e una guida di ogni singola partita, programmazione e orari

Europa e Conference League: guida alle italiane | Bologna, Roma e Fiorentina: le loro partite e come seguirle in TV

La due giorni di Champions League si è chiusa con un bilancio sostanzialmente positivo per le squadre italiane che non hanno subito sconfitte. E alle vittorie di Inter, 3-0 allo Slavia Praga e Atalanta, 2-1 al Club Brugge, si sono aggiunti ieri il successo del Napoli, 2-1 allo Sporting Lisbona (doppietta di Hojlund) in una partita purtroppo caratterizzata anche da gravi scontri tra tifoserie in città e il pareggio esterno della Juventus, raggiunta a tempo scaduto sul 2-2 sul campo del Villarreal.

Oggi tocca a Bologna, Roma e Fiorentina

Europa League, Bologna–Friburgo

Il Bologna di Vincenzo Italiano cerca i primi tre punti europei e prepara un mini–turnover rispetto al campionato. Due i ballottaggi caldi: Moro/Ferguson in mezzo e Cambiaghi/Rowe sulla trequarti sinistra, con Cambiaghi leggermente avanti.

Italiano ha ribadito la linea: “I risultati fin qui non dicono la verità, sono convinto che miglioreremo, il lavoro paga sempre”, ma ha anche ammesso che a Birmingham si è pagato un avvio lento; l’obiettivo è alzare gestione e ritmo sin dal via. Bologna reduce dal 2-2 di Lecce in campionato, prossimo appontamento di campionato il neopromosso Pisa.

Il Friburgo, ottavo in Bundesliga arriva da una serie positiva di tre partite, una vittoria e due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali domenica scorsa (1-1) con l’Hoffenheim. Assenti per infortuio nella squadra allenata da Schuster il difensore austriaco Lienahrt e l’attaccante africano Irie. Tedeschi a una punta, che verosimilmente dovrebbe essere Adamu e con Vincenzino Grifo in posizione di mezzapunta.

Si tratta di un incrocio del tutto inedito in gare UEFA tra le due squadre. Arbitra il serbo Nenad Minakovic.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Vitik, Lykogiannis; Moro (Ferguson), Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi (Rowe); Castro. All. Italiano.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster.

Calcio d’avvio alle 18.45 con diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW TV.

Europa League, Roma–Lille

All’Olimpico esordio casalingo europeo per la Roma di Gian Piero Gasperini, che non prevede grande turnover: “Dovbyk o Ferguson? Uno dei due… ma c’è spazio anche per chi entra dopo…”, ha sorriso il tecnico, lasciando intendere che la scelta del 9 si giocherà fino alla rifinitura senza voler assolutamente rivelare le proprie intenzioni. Stando all’ultimo allenamento di rifinitura, sulle corsie confermati Wesley e Angeliño; dietro, Çelik resta in vantagigo su Hermoso per completare il terzetto difensivo con Mancini–Ndicka.

Roma prima in classifica in Serie A dopo la vittoria sul Verona con la prospettiva di garantire un minimo di turn-over in vista della partitissima contro la Fiorentina. Il Lille ha vinto in casa all’esordio contro il Brann Bergen ma è reduce da una brutta sconfitta in casa in campionato contro l’Olympique Lione (0-1). Alexsandro e Ousmane Touré assenti per infortunio nella formazione di Genesio alle prese con alcuni giocatori decisamente fuori forma e a corto di condizione.

Roma che si presenta con una delle difese migliori d’Europa e che punta ancora una volta a non concedere gol. Nel Lilla spicca una vecchia conoscenza della nostra Serie A, l’ex milanista Olivier Giroud. Due i gol stagionali, sua la rete decisiva contro il Brann all’esordio in Europa. Arbitra il belga Erik Lambrechts.

Probabili formazioni

AS Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

Lille: Bodart, Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk, Bentaleb, Bouaddi, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui, Giroud. All. Genesio.

Calcio d’avvio alle 18.45 con diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW TV.

Conference League, Fiorentina–Sigma Olomouc

Al Franchi debutto casalingo in Conference per la Fiorentina. Stefano Pioli ha messo il focus sull’asticella da alzare anche in considerazione dei risultati non brillantissimi di questo avvio di stagione: “Sappiamo quanto sia importante iniziare bene per uscire dal momento di difficoltà; dobbiamo alzare il nostro livello nelle situazioni chiave. Possiamo farlo e andrà fatto…”

Niente problemi di atteggiamento, ha assicurato il tecnico, ma più lucidità nella rifinitura offensiva. Kean out dopo l’espulsione, certamente evitabile all’esordio, Sohm è out per fascite plantare. Ma il Sigma arriva da tre gare senza vittorie in campionato e con molte assenze di rilievo, tutte per infortuni più o meno gravi. I boemi sono reduci da un 2-2 contro il Bohemians ma anche dall’eliminazione nella coppa nazionale ceca, battuti all’esordio dal modesto Nove Sady (3-2). Arbitra il tedesco Florian Badstubner.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Mina, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; González, Bonaventura, Ikoné; Beltrán. All. Pioli

Sigma Olomouc (4-3-3): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All. Janotka.

Calcio d’avvio alle 21.00 con diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW TV.