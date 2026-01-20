Eurolega oggi in tv: dove vedere Real Madrid-Olimpia Milano, orario e canale

Nuovo impegno in Eurolega per l’Olimpia Milano che tenta di riscattarsi dopo il crollo subito in casa contro la Stella Rossa che potrebbe costare carissimo nella corsa alla qualificazione al secondo turno di Eurolega.

Si tratta di una delle trasferte più difficili del calendario europeo. Alla Movistar Arena di Madrid gli uomini di coach Peppe Poeta se la vedranno con il Real Madrid di Sergio Scariolo, in una partita che rappresenta un test fondamentale per le ambizioni di playoff dei biancorossi.

Real-Olimpia Milano, superclassica

Il calendario non concede all’Olimpia una gara di rilancio dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Stella Rossa. I Blancos hanno infatti trovato il passo giusto dopo un avvio di stagione complicato: nelle ultime dieci partite il Real ha collezionato otto vittorie, quattro i successi consecutivi in Europa, e attualmente occupa il quinto posto in classifica, tre posizioni sopra Milano che insegue il traguardo play-in e al momento sarebbe la prima delle escluse.

Una sfida resa ancora più complicata dall’assenza di Leandro Bolmaro. L’argentino, reduce dalla nomina di MVP della sedicesima giornata di Serie A, osserverà un turno di riposo precauzionale e tornerà a disposizione giovedì contro lo Zalgiris. Oltre a lui, resteranno fuori Sestina, Diop e Tonut.

Il precedente dell’andata

Un mese fa, nel confronto giocato a Milano, era stata l’Olimpia ad avere la meglio con un convincente 89-82. Protagonista della serata Marko Guduric con 22 punti, in una prestazione corale che aveva dato grande fiducia all’ambiente milanese. Ora, però, la situazione in classifica racconta una storia diversa: tra le due squadre ci sono tre vittorie di distanza e il Real arriva all’appuntamento con grande slancio.

La connection Scariolo

Un legame particolare unisce le due società. L’allenatore del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha guidato l’Olimpia Milano tra il 2011 e il 2013, con una finale scudetto persa contro Siena al proprio attivo. Dal canto suo, il direttore sportivo dei Blancos è da quest’anno Sergio Rodriguez, leggenda dell’Olimpia e Hall of Famer.

I precedenti storici

In competizioni europee Olimpia Milano e Real Madrid si sono incontrate 41 volte, con un bilancio di 28-13 favorevole al Real Madrid. Particolarmente pesante il bilancio delle sfide giocate a Madrid: 19 incontri con 17 vittorie spagnole e solo 2 successi milanesi.

L’Olimpia ha vinto nella capitale spagnola nella stagione 2003/04 in Eurocup (62-61) e poi nella stagione 2020/21 per 80-76, con prestazioni prodigiose di Sergio Rodriguez (17 punti) e Malcolm Delaney (14). Il Real Madrid aveva poi vinto sette volte di fila in casa dell’Olimpia prima di perdere proprio nel 2020/21, interrompendo una striscia di 15 successi consecutivi.

Probabili formazioni

Real Madrid e Olimpia Milano si presentano entrambe al completo per quanto riguarda le rotazioni principali. Nessun assente annunciato in casa madrilena, dove Scariolo potrà contare sul solito quintetto con Campazzo in regia, il veterano Llull e il centro Tavares a proteggere il pitturato.

Per l’Olimpia, oltre agli assenti già citati, Poeta dovrebbe affidarsi a Ellis in cabina di regia, con Brooks e Shields sugli esterni e la coppia LeDay-Nebo nel pitturato. Fondamentale sarà l’apporto di Shavon Shields, chiamato a trascinare i suoi compagni in un ambiente caldissimo.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Palla a due alle ore 20.45 con telecronaca di Andrea Solaini e commento tecnico di Andrea Meneghin. Arbitreranno l’incontro Radovic, Sukys e Tsaroucha.

Prima della sfida dell’Olimpia, sempre su Sky Sport Max e NOW, andrà in onda alle 18.45 Monaco-Stella Rossa, scontro diretto tra due delle squadre con più talento offensivo di tutta l’Eurolega.