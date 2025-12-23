Eurolega, Dubai–Olimpia Milano, sfida chiave prima della sosta | Dove vedere la partita in TV e in streaming

Trasferta lunga e delicata per l’Olimpia che vola fino a Dubai per cercare una risposta e punti pesantissimi dopo il KO con il Fenerbahce e con una rotazione a disposizione ancora molto ridotta.

L’Olimpia Milano chiude il 2025 con una delle trasferte più lunghe e particolari della stagione. Non solo per le sei ore abbondanti di volo e per il fuso orario, ma perché Dubai è una delle novità più curiose e ambiziose dell’Eurolega moderna. Una squadra che ha investito, che sta costruendo identità e che in casa è più che temibile: 6-2 alla Coca-Cola Arena, un ambiente che ha imparato a rendere il viaggio un fattore.

Milano, in Eurolega a Dubai

Milano arriva al Round 18 dopo il pesante stop interno contro il Fenerbahce, un KO che ha interrotto la mini-striscia positiva ma non ha scalfito un dato di fondo: nelle ultime dieci gare l’Olimpia ha il secondo miglior record dell’intera Eurolega.

Il lavoro di Peppe Poeta, per quanto complicato dagli infortuni, sta tenendo la squadra competitiva in un momento ricco di impegni e povero di rotazioni. Anche stavolta mancheranno Bolmaro, Tonut, Sestina, Flaccadori e Diop, ma rientra Mannion (protetto da maschera) a rinfoltire il reparto piccoli insieme a Brown, Ellis e Brooks.

Dubai, avversario dell’Olimpia

Dubai, dal canto suo, è una squadra in crescita. La recente impresa sul campo dell’Efes ha confermato il salto di qualità della formazione di Jurica Golemac, trascinata dal talento di McKinley Wright IV e dalla fisicità di Kabengele e Petrusev. Wright è uno dei giocatori più caldi della competizione: nelle ultime settimane sta viaggiando su cifre da protagonista assoluto, sia in punti che in distribuzione del gioco. Dubai, però, resta contraddittoria: ultima percentuale da tre dell’Eurolega, ma capace di vincere partite tirate e di sfruttare ogni errore avversario.

Milano dovrà imporre il proprio ritmo offensivo. Sotto gli 85-90 punti l’Olimpia fatica, e il recente match col Fenerbahce lo ha confermato. Se invece il tiro da tre funziona (come accaduto con Real Madrid e Panathinaikos), la squadra di Poeta può reggere l’urto fisico e far pesare l’esperienza dei suoi uomini chiave, da Guduric a Shields fino alla solidità di LeDay, sempre più simbolo di questa fase della stagione.

Le parole di coach Peppe Poeta

“Dubai attraverso un ottimo momento di forma, ha vinto tre delle ultime quattro gare ed è una squadra dotata di grande potenziale offensivo e lunghi molto versatili. Per noi sarà fondamentale il lavoro che riusciremo a svolgere su McKinley Wright, che è il loro principale costruttore di gioco, e non permettere che il talento dei loro realizzatori si accenda troppo”.

Dove vederla

Arbitri Robert Lottermoser (Germania), Olegs Latisevs (Lettonia), Huseyin Celik (Turchia). Dubai–Olimpia Milano si gioca oggi – martedì 23 dicembre – alle 17.00 italiane alla Coca-Cola Arena. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW.