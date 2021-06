Oggi, lunedì 21 giugno 2021, si chiudono i gruppi B e C di Euro 2020, gli Europei di calcio che erano fissati per lo scorso anno e che, evidentemente a causa della pandemia, sono stati rinviati al 2021.

Nella giornata odierna sono in programma quattro partite, che si disputano in due slot orari, per garantire la contemporaneità delle sfide dello stesso girone. In particolare, oggi sono previste Macedonia del Nord-Olanda e Ucraina-Austria alle ore 18 e Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio alle 22.00. La Nazionale di Roberto Mancini, che ieri ha vinto 1-0 allo stadio Olimpico contro il Galles (ottenendo grandi ascolti), giocherà l’ottavo di finale di sabato prossimo (ore 21.00 a Londra) contro la vincente di Ucraina e Austria.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisive della gare di oggi di Euro 2020, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming.

LUNEDÌ 21 GIUGNO

ore 18

Diretta Gol Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Macedonia del Nord-Olanda in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Telecronaca Daniele Barone

Inviato Paolo Aghemo

Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Ucraina-Austria in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Lorenzo Minotti

Inviato Davide Polizzi

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Russia-Danimarca in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Telecronaca Andrea Marinozzi

Diretta Gol Antonio Nucera

Finlandia-Belgio in diretta su Rai1, Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Rai di Ezio Capuano e Bruno Giordano

Telecronaca Sky di Federico Zancan, commento Nando Orsi, inviati Matteo Barzaghi, Diretta Gol Riccardo Gentile

Tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay, invece, è disponibile soltanto la diretta di Finlandia-Belgio.