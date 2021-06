Oggi, venerdì 18 giugno, prosegue Euro 2020, ossia gli Europei di calcio, competizione che era in programma lo scorso anno e che, evidentemente a causa della pandemia, è stata rinviata al 2021. In attesa di rivedere in campo l’Italia di Roberto Mancini (che mercoledì ha superato 3-0 la Svizzera, ottenendo con una giornata di anticipo la certezza matematica del passaggio agli ottavi di finale) e dopo le sfide ieri terminate con la vittoria dell’Olanda sull’Austria, nella giornata odierna sono previste tre partite. Si tratta di Svezia-Slovacchia alle ore 15.00, Croazia-Repubblica Ceca alle ore 18.00 e Inghilterra-Scozia alle ore 21.00.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisive della gare di oggi di Euro 2020, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming.

VENERDÌ 18 GIUGNO

ore 15

Svezia-Slovacchia in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Sky di Antonio Nucera

ore 18

Croazia-Repubblica Ceca in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Sky di Pietro Nicolodi

ore 21

Inghilterra-Scozia in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Luca De Capitani e Manuel Pasqual.

Telecronaca Sky di Massimo Marianella, commento Massimo Ambrosini, inviato Filippo Benincampi.

Tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay è invece disponibile la sola diretta di Inghilterra-Scozia.

Ricordiamo che domani andranno in scena altre tre partite, mentre gli azzurri torneranno in campo domenica pomeriggio alle ore 18.00, sfidando il Galles. Su TvBlog ogni giorno vi daremo conto della programmazione televisiva di tutti i match, ma anche dei programmi che completano lo speciale palinsesto delle reti messo in piedi in occasione degli Europei di calcio, che termineranno domenica 11 luglio con la finale di Wembley.