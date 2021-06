Prosegue Euro 2020. Oggi, martedì 15 giugno, andranno in scena altre due partite degli Europei di calcio, competizione che era in programma lo scorso anno e che, evidentemente a causa della pandemia, è stata rinviata al 2021.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva delle partite gare previste oggi, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming. Si giocano Ungheria-Portogallo alle ore 18.00 e Francia-Germania alle ore 21.00.

MARTEDI’ 15 GIUGNO

ore 18

Ungheria-Portogallo in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Sky non comunicata

ore 21

Francia-Germania in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Stefano Bizzotto e Katia Serra

Telecronaca Sky non comunicata.

Tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay è invece disponibile la diretta di Francia-Germania.

Oggi è anche la vigilia della seconda gara che vedrà impegnati gli azzurri di Roberto Mancini. L’Italia, infatti, domani sera giocherà contro la Svizzera, dopo l’ottimo esordio di venerdì scorso contro la Turchia (con risultato finale di 3-0). La gara della nostra Nazionale sarà ovviamente proposta in diretta dallo stadio Olimpico di Roma sia da Sky sia dalla Rai. Su TvBlog con cadenza quotidiana vi diamo conto della programmazione televisiva di tutti i match, ma anche di quanto accade nei vari programmi che completano lo speciale palinsesto delle reti messo in piedi in occasione degli Europei di calcio, che termineranno domenica 11 luglio con la finale di Wembley.