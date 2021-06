Prosegue Euro 2020. Oggi, lunedì 14 giugno, andranno in scena altre tre partite degli Europei di calcio che si sarebbero dovuti disputare lo scorso anno e che, causa pandemia, sono stati rinviati al 2021.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva delle partite previste oggi, per scoprire dove vederle in diretta tv e streaming. Si giocano Scozia-Repubblica Ceca alle ore 15, Polonia-Slovacchia alle 18 e Spagna-Svezia alle 21.00.

LUNEDI’ 14 GIUGNO

ore 15

Scozia-Repubblica Ceca in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Sky non comunicata

ore 18

Polonia-Slovacchia in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Sky non comunicata

ore 21

Spagna-Svezia in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Rai di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli

Telecronaca Sky non comunicata.

Tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay è invece disponibile la diretta di Spagna-Svezia, big match della giornata.

Ricordiamo che domani andranno in scena altre tre partite. Su TvBlog con cadenza quotidiana vi daremo conto della programmazione televisiva di tutti i match, ma anche di quello che accade nei programmi che completano lo speciale palinsesto delle reti messo in piedi in occasione degli Europei di calcio, che termineranno domenica 11 luglio con la finale di Wembley.

L’Italia tornerà in campo mercoledì sera, sfidando la Svizzera. Al debutto gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto 3-0 la Turchia allo stadio Olimpico di Roma, dove si disputerà anche il match di dopodomani, e hanno fatto il pieno di ascolti (guardate la curva).