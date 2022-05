Questa sera, in prima serata, in simulcast su TV8 e Sky Sport Uno, andrà in onda l’Eto’o Integration Heroes Match, partita di beneficenza che si giocherà allo Stadio San Siro di Milano.

L’evento è organizzato da Samuel Eto’o, ex calciatore camerunense, uno degli eroi dello storico Triplete della stagione 2009/10 dell’Inter (scudetto, Champions League e Coppa Italia), con un breve trascorso anche con la maglia della Sampdoria, nonché ex attaccante del Barcellona e Real Madrid.

In campo, scenderanno tanti ex campioni del nostro campionato come l’ex capitano della Roma Francesco Totti, l’ex capitato dell’Inter Javier Zanetti, gli ex interisti Júlio César e Maicon e gli ex milanisti Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Andriy Shevchenko, che giocheranno con la maglia degli Integration Heroes.

Tra i giocatori in attività, invece, da segnalare, la presenza di Paulo Dybala, alla sua ultima stagione con la maglia della Juventus.

L’iniziativa è stata voluta da Samuel Eto’o con il fine di veicolare i valori dell’integrazione e dell’educazione contro tutte le discriminazioni.

Per la parte dedicata allo spettacolo, inoltre, è prevista la partecipazione anche di Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax.

Il commento della partita sarà affidato alla squadra Mondo Gol di Sky ossia Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Anne Laure Bonnet e Davide Polizzi, con Beppe Bergomi al commento tecnico. Le interviste e gli interventi saranno a cura di Valentina Mariani e Niccolò Omini.

Come vedere l’Eto’o Integration Heroes Match in tv e in streaming

L’appuntamento è per le ore 20:20 con il prepartita su TV8 (su Sky Sport Uno, invece, l’appuntamento è per le ore 20). La partita avrà inizio intorno alle ore 20:40. Il post-partita, invece, andrà in onda all’interno di 23, il programma di approfondimento in onda su Sky Sport 24, condotto da Federica Lodi, con Massimo Marianella e Federico Zancan.

L’Eto’o Integration Heroes Match andrà in onda anche in streaming su NOW.