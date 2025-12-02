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Escort Boys, la prima stagione completa arriva gratis su Mediaset Infinity

Dopo aver conquistato mezzo mondo, la serie comedy-drama Escort Boys sarà disponibile gratis su Mediaset Infinity dal 5 dicembre.

di Redazione Blogo
Escort Boys, la prima stagione completa arriva gratis su Mediaset Infinity
2 Dicembre 2025 13:48

Escort Boys, la serie comedy-drama francese che sta conquistando pubblico e critica con il suo racconto ironico e provocatorio sulla mascolinità contemporanea e sul desiderio femminile, sbarca finalmente su Mediaset Infinity, gratuitamente dal 5 dicembre con tutti e sei gli episodi della prima stagione.

Ambientata nella selvaggia e affascinante Camargue, nel sud della Francia, la serie segue le vicende di Ben, Zack, Mathias e Ludo, quattro amici che, nel tentativo di salvare la loro azienda di famiglia in crisi, si ritrovano a intraprendere un lavoro del tutto inatteso: vendere il proprio corpo.

Escort Boys, la prima stagione completa arriva gratis su Mediaset Infinity

Inesperti ma guidati dalla maliziosa e brillante “sorellina” del gruppo Charly, i quattro amici impareranno ben presto a conoscere i desideri delle donne e, attraverso di essi, a reinventarsi come uomini. Le loro esperienze li costringeranno a mettere in discussione le convinzioni radicate sull’amore romantico, sulla sessualità femminile, sulla mascolinità e sui rapporti tra uomini e donne, dando vita a una narrazione priva di tabù e profondamente attuale.

A rendere la prima stagione ancora più sorprendente, ci sono anche due camei d’eccezione: Caterina Murino e Amanda Lear saranno pronte a regalare al pubblico italiano momenti inaspettati.

Il cast di Escort Boys

Guillaume Labbé interpreta Benjamin “Ben” Belfort, mentre Thibaut Evrard veste i panni del collega e amico Ludovic “Ludo” Fabre. Zakaria “Zak” Caron, invece, è interpretato da Corentin Fila, e Simon Ehrlacher dà il volto a Mathias Sarda. La giovane Charlotte “Charly” Belfort, sorella di Ben, è interpretata da Marysole Fertard, mentre Nadia Roz è Nora Fabre, moglie di Ludo.

Escort Boys, la prima stagione completa arriva gratis su Mediaset Infinity

Con il suo sguardo audace sulle relazioni e con una perfetta combinazione tra comedy e drama, Escort Boys arriva gratis su Mediaset Infinity dal 5 dicembre con la prima stagione completa.

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