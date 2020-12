Erminio Sinni è stato proclamato vincitore della prima edizione di The Voice Senior, conclusasi questa sera su Rai Uno, in diretta. Il cantante faceva parte del Team guidato da Loredana Bertè.

La finale di The Voice Senior si è aperta con l’esibizione corale di Sei nell’anima, con Gianna Nannini e i finalisti di questa prima edizione.

Poi è iniziata la prima manche.

I primi a cantare sono stati Tony Reale e Rita Mammolotti del Team Carrisi. Con i coach hanno interpretato Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Dopo di loro, è stato il momento di Loredana Bertè con Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. Hanno eseguito Ragazzo mio di Luigi Tenco nella versione di Ivano Fossati.

Clementino ha cantano Svalutation con Roberto Tomasi e Alan Farrington.

Infine, il turno di Gigi d’Alessio con Marco Guerzoni e Elena Ferretti nel classico Caruso di Lucio Dalla.

Nella seconda manche i primi ad esibirsi sono stati Tony Reale che ha cantato Stasera mi butto. Erminio Sinni, invece, Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. A turno, nella seconda parte hanno cantato un cavallo di battaglia, rigorosamente una cover, scelta insieme al loro coach.

Al termine del televoto, Antonella Clerici ha raccontato e sottolineato l’entusiasmo di questo viaggio che ha permesso di raccontare sfumature e percorsi di vita interessanti e preziosi di questo secondo tempo di vita. E anche il pubblico e la critica ha gradito questo spin off over 60.

Poco dopo mezzanotte è stato svelato il podio con i tre finalisti: Erminio Sinni (Team Loredana), Marco Guerzoni ed Elena Ferretti (Gigi). Nessun cantante in finalissima per il team Al Bano e Clementino.

I tre si sono esibiti nuovamente per scoprire il vincitore ufficiale.

Marco Guerzoni si è classificato terzo. Il vincitore -che si esibirà a L’anno che verrà il 31 dicembre su Rai Uno e potrà incidere una cover- è Erminio Sinni del Team Loredana Bertè.

“Non è mai tardi per un’infanzia felice” ha ricordato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno nel consegnare il premio al vincitore e nel sottolineare quanto abbia voluto, lui in primis, questa edizione di The Voice Senior, complimentandosi con il concorrente e con la conduttrice e i 4 coach del talent show.