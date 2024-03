Appuntamento speciale in prima serata per L’Eredità. Gli ospiti e tutte le anticipazioni di Serata Sanremo, in onda questa sera su Rai 1

L’Eredità indossa l’abito da festa e si trasferisce per due sabati nella prima serata di Rai 1. Marco Liorni, dunque, porterà in onda il suo game show anche dopo Affari tuoi, mantenendo inoltre il consueto appuntamento in preserale. L’unica sua defezione sarà quella a Italia Sì, dove per queste due settimane ci sarà Gianluca Semprini alla conduzione.

Il primo dei due appuntamenti in prima serata di L’Eredità avrà come titolo Serata Sanremo. Sarà, infatti, un momento per riscoprire i più di settant’anni di storia del Festival e per farlo ci saranno alcuni degli artisti che si sono resi protagonisti della kermesse. A giocare come concorrenti saranno tutti personaggi famosi, che riceveranno la sorpresa di vedere come ospiti Loretta Goggi e Massimo Ranieri.

L’Eredità – Serata Sanremo: i concorrenti vip

I vip che hanno deciso di mettersi in gioco come concorrenti questa sera sono Max Giusti, Elisabetta Gregoraci, Marisa Laurito, Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo e Beppe Vessicchio. Come da regolamento, i sei si sfideranno nei vari giochi per conquistare il montepremi finale e poi vincere la sfida finale nella Ghigliottina. In caso di vittoria, l’intero montepremi verrà devoluto in beneficienza all’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L’Eredità – Serata Sanremo: dove e quando vederla

Questo appuntamento speciale dell’Eredità andrà in onda questa sera su Rai 1, a partire dalle 21:30. Il programma si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay. Il secondo appuntamento speciale in prima serata andrà in onda sabato prossimo, 23 marzo, sfidando la prima puntata del serale di Amici. Il tema di quell’appuntamento, a differenza di quello di questa sera, saranno i 70 anni della Rai.

L’Eredità – Serata Sanremo: credits

L’Eredità è un programma di Max Novaresi, Marcello Conte, Ermanno Labianca, Nicola Lo Russo, Antonio Miglietta, Ida Palumbo, Angelo Santoro e Armando Vertorano. La scenografia è curata da Marco Calzavara, mentre la regia è firmata da Luigi Rizza.