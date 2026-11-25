Marta Antonucci, Professoressa de L’Eredità, ha scherzato con Marco Liorni nella puntata del 22 novembre 2026 su Rai 1, tornando sulla sua sensibilità ai tessuti blu dopo l’ingresso in studio del conduttore con una camicia proprio di quel colore.

Una scena leggera, da preserale, ma abbastanza vivace da trasformare una battuta in un piccolo caso televisivo: tra sorrisi, precisazioni e qualche stoccata, Liorni si è trovato al centro di un siparietto che non è passato inosservato.

La battuta in studio: «Marco, mi infastidisci»

Tutto è nato da una frase di Marco Liorni, che ha ripreso davanti alle telecamere un tema già spuntato nella puntata precedente de L’Eredità: la cosiddetta allergia al blu di Marta Antonucci.

Il conduttore, con quel tono complice che usa spesso con le due Professoresse, le ha fatto notare di indossare ancora un capo di quella tonalità, nonostante avesse raccontato di provare fastidio con alcuni tessuti colorati. La risposta è arrivata subito. «Marco, mi infastidisci», ha detto Marta Antonucci, sorridendo ma con quella punta tagliente che ormai il pubblico le riconosce. Poi la precisazione, per non lasciare spazio a equivoci: «È la chimica del tessuto che mi infastidisce». Poche parole, sufficienti però a spostare il discorso dal colore in sé ai materiali.

Il nodo della camicia blu e il guardaroba del conduttore

A dare il via al siparietto è stata proprio la camicia blu scelta da Marco Liorni per la puntata de L’Eredità. Un capo normalissimo, da studio televisivo, diventato però il pretesto per un nuovo scambio con la Professoressa. Liorni ha incassato la battuta con il sorriso, come spesso accade quando il quiz lascia spazio a momenti più spontanei, quelli che interrompono per qualche secondo il ritmo delle domande.

Da lì, il gioco si è allargato: se Marta Antonucci dovesse continuare a segnalare fastidi davanti a certi tessuti, il conduttore potrebbe ritrovarsi a dover rivedere almeno una parte del proprio guardaroba televisivo. Detta così sembra una questione seria. In studio, invece, è rimasta una parentesi ironica, con il pubblico coinvolto e Liorni pronto a stare al gioco. Una scena da preserale, leggera ma riconoscibile.

Cosa c’entrano davvero i coloranti dei tessuti

Sul piano medico, parlare di allergia al blu può trarre in inganno. Non esiste, in senso stretto, un’allergia al colore blu come semplice percezione visiva. Esistono invece reazioni della pelle ad alcune sostanze usate per tingere i tessuti. Alcuni coloranti dispersi, tra cui Disperse Blue 106 e Disperse Blue 124, sono indicati nella letteratura dermatologica come possibili responsabili di dermatiti allergiche da contatto in persone sensibilizzate. I sintomi più comuni possono essere prurito, arrossamento, irritazione e fastidio nelle zone in cui la pelle resta a contatto con l’indumento.

Nel caso di Marta Antonucci, però, non sono stati forniti dettagli clinici né riferimenti a una diagnosi precisa: la Professoressa ha solo spiegato che il problema riguarda la chimica del tessuto, non il colore in quanto tale. Sempre a L’Eredità, inoltre, aveva raccontato di essere allergica anche all’acaro della polvere, un dettaglio personale emerso nello stesso clima confidenziale che spesso accompagna gli scambi con Liorni.

Il siparietto con Ofelia Passaponti sulla Scossa

La puntata ha regalato anche un altro momento curioso, questa volta con Ofelia Passaponti, l’altra Professoressa de L’Eredità ed ex Miss Italia. Durante la scaletta, Ofelia ha pensato che toccasse a lei introdurre il gioco della Scossa, ma Marta è intervenuta al volo: «La Scossa è mia!». Una frase secca, da piccolo battibecco televisivo, accolta in studio con il tono scherzoso di chi conosce bene il gioco delle parti.

Tra Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, del resto, non sembra esserci alcuna rivalità. Le due hanno raccontato in passato di essersi conosciute durante un provino, arrivate in anticipo rispetto alle altre candidate, e di avere legato già in quell’occasione. Ofelia ha detto di aver salvato subito il numero della collega come “Prof Marta”, mentre Antonucci ha ammesso di aver puntato fin dall’inizio su di lei. Dettagli piccoli, ma utili a spiegare perché anche una correzione in diretta o una battuta sulla Scossa non suonino mai forzate.

Intanto L’Eredità, nel preserale di Rai 1, continua a costruire parte del suo successo anche su questi scambi laterali, oltre che sul meccanismo del quiz. Le domande restano il cuore del programma. Ma il rapporto tra Marco Liorni, Marta Antonucci e Ofelia Passaponti aggiunge quella familiarità che il pubblico riconosce sera dopo sera. Anche quando tutto nasce da una semplice camicia blu.