Enzo Miccio: età, dove vive, il lutto del compagno, studi

Enzo Miccio è tra i wedding planner più famosi della tv. Originario di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e cresciuto a Boscotrecase, è nato nel 1971 e ha avuto sin da piccole le idee abbastanza chiare sul futuro. Da giovanissimo si è trasferito a Milano e ha frequentato lo IED – Istituto Europeo di Design. Dopo il conseguimento del diploma, i suoi obiettivi sono stati però altri e nel 1999 ha iniziato a frequentare eventi di moda, collaborando anche con un ufficio stampa milanese. Sempre nel capoluogo lombardo, nel 2001 ha invece fondato la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimonio. Nel 2009 è cambiato tutto, dato che è nata la Enzo Miccio Academy, in cui vengono organizzati matrimoni, ma anche lezioni sulla moda e la cura della propria immagine. Tra i matrimoni da lui organizzati ci sono quelli tra Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Valeria Marini e Giovanni Cottone, Afrojack e Elettra Lamborghini.

L’approdo in tv e il successo

Il wedding planner ha mosso i suoi primi passi nel piccolo schermo nel 2005, quando è apparso per la prima volta su Real Time. Il canale ha infatti lanciato il programma Wedding Planners dedicato alla progettazione di matrimoni, condotto per le prime stagioni proprio da Miccio insieme al socio Angelo Garini. Da quel momento è diventato un volto amato e, dal 2009, ha condotto con la stilista Carla Gozzi Ma come ti vesti?!. Sempre con lei, nel 2011, ha partecipato a Shopping Night, che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di shopping. Poi ci sono stati L’eleganza del maschio e Enzo Missione spose, che gli permette di dare consigli per prepararsi in modo ottimale al giorno delle nozze ma anche per prendersi cura di sé stessi.

Nel 2011 è invece stato commentatore, su Canale 5, per il matrimonio di William e Kate, mentre nel 2014 si è messo in gioco come concorrente della decima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show in onda su Rai 1. Nel 2020 ha invece partecipato, in coppia con la collaboratrice Carolina Giannuzzi, all’ottava edizione di Pechino Express. Tra l’altro, nel 2022 è tornato nel reality in veste di conduttore e, nello stesso anno, ha partecipato al programma Back to school. Poi c’è stato il programma di Real Time Trasformazioni incredibili, e anche Home Restaurant di cui è stato alla conduzione insieme a Giorgio Locatelli. Tra i progetti più recenti c’è Spose in affari, un programma che ha condotto insieme a Lodovica Comello su Real Time nell’estate 2024.

La vita privata

Enzo Miccio ha fatto coming out nel 2016, dichiarando la propria omosessualità e svelando la sua relazione con il collaboratore Riccardo Marenghi. I due si sono lasciati nel 2019, anno in cui lui ha iniziato una storia con Laurent Millares, un famoso chirurgo estetico francese.