Il ritratto di un artista poliedrico come Enzo Jannacci firmato da uno specialista del racconto come Verdelli: dal 27 dicembre su Netflix

“Enzo Jannacci vengo anch’io non è una biografia di Enzo Jannacci, ma un’esplorazione del suo mondo insieme ai suoi amici e ai suoi “allievi” di più generazioni“: così il regista Giorgio Verdelli presentava il suo film fuori concorso a Venezia 2023, film che è da oggi, 27 dicembre 2023, disponibile su Netflix.

A dieci anni dalla sua scomparsa, Verdelli – cui si devono alcuni dei prodotti musicali per tv e cinema più interessanti degli ultimi decenni, da Unici a Musica sul 2, da Essere Vasco Rossi a Mia Martini – Fammi sentire bella – costruisce un racconto polifonico per rendere omaggio a un protagonista davvero unico sulla scena artistica, non solo musicale, italiana.

Il suo navigare tra tanti generi diversi, in maniera mai banale riuscendo sempre a essere spiazzante, hanno reso Enzo Jannacci un “genere” in quanto tale: nella Milano degli anni Sessanta, Jannacci ha scelto di raccontare gli esclusi e ha saputo recuperare e innovare la canzone popolare milanese anche attraverso collaborazioni con artisti come Dario Fo, Giorgio Strehler, Fiorenzo Carpi. Sensibilità artistica e umana che si è fatta invenzione linguistica e musicale, capace di renderlo sempre plasticamente convincente tra canzone d’autore e cabaret, rock’n’roll e jazz, teatro e cinema.

Immagini inedite e testimonianze di amici e colleghi – dal figlio Paolo a Vasco Rossi e poi Paolo Conte, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, per arrivare a Elio, Paolo Rossi, Valerio Lundini, Diego Abatantuono, solo per citarne alcuni – costituiscono il nerbo di un ritratto che disegna non solo un talento straordinario, ma anche un’Italia lontana da quella di oggi.

Prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, “Enzo Jannacci, vengo anch’io” si inserisce in una vera e propria ‘collection’ di ritratti di grandi artisti italiani firmati da Verdelli: ricordiamo tra gli ultimi titoli usciti Pino Daniele – Il tempo resterà (2017), Paolo Conte – Via con me (2020), Ezio Bosso – Le cose che restano (2021) e Souvenir d’Italie su Lelio Luttazzi (2022). E la storia continua…