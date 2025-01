Enzakkione: chi è l’amico di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Nella puntata di ‘Uomini e Donne‘, dedicata all’approdo di Gianmarco Steri sul trono, Maria De Filippi ha annunciato il coinvolgimento di Enzakkione. L’amico del barbiere romano, sui social, ha commentato le gesta di Gianmarco (ribattezzato, bonariamente, il ‘Tom Cruise di Centocelle’ in qualità di corteggiatore di Martina De Ioannon.

Le sue clip di commento sono diventate virali e, dalla carrozzeria di uno della ‘banda’ di amici’, sono usciti anche slogan come ‘Falla finita’.

De Filippi: “Loro sui social hanno accompagnato tutto il percorso del trono di Gianmarco. Prendendo in giro un po’ tutti ma in particolare te. Lo trattavamo come se fosse un derby. Dalla carrozzeria di uno di loro facevano dei video che erano molto divertenti”

Enzakkione è presente su Instagram con l’account @enzakkione seguito da oltre 74500 followers. Al momento, però, non abbiamo altre informazioni che riguarda la sua età, la professione o se abbia una compagna.

Leggi anche: Chi sono le 100 corteggiatrici di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Le prime dichiarazioni di Gianmarco Steri tronista di Uomini e Donne

In attesa della messa in onda della prima vera puntata da tronista, il barbiere romano ha raccontato, nella sua prima intervista al settimanale ‘Chi’, la tipologia di donna che potrebbe affascinarlo durante la sua avventura ad ‘Uomini e Donne’:

“Non ho un prototipo, potrei dire che mi piacciono le more, e poi prendere una sbandata per una bionda, come è successo in passato. Sarei bugiardo a dire che non conta l’aspetto fisico, però non ho un canone estetico preciso. Deve essere una bella ragazza, ma deve aver anche una bella testa!”

In un solo giorno sono arrivate oltre 3000 richieste di corteggiamento:

“Giuro, è stata una cosa totalmente inaspettata. Mi fa tantissimo piacere, ovviamente, ma non so il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per me, probabilmente è perché sono risultato una persona semplice, vera e diretta, l’unica spiegazione possibile è questa”