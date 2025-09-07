Enver ancora in pericolo dopo l’intervento, la confessione dal letto d’ospedale: le anticipazioni de La forza di una donna

Le prossime puntate de La forza di una donna preannunciano di essere ricche di colpi di scena, negli appuntamenti che andranno in onda da lunedì 8 a sabato 13 settembre accadranno moltissime cose. Protagonista di una delle ultime puntate è stato Enver, che dopo essere stato operato pare che si stia riprendendo, ma in realtà su di lui incomberebbe un pericolo ben più grave.

Sarà proprio lui a raccontare ad Arif cosa gli è accaduto, spingendo l’amico ad allontanare subito i bambini dalla struttura ospedaliera per metterli in salvo. Ma non sarà solo Enver il protagonista delle prossime puntate de La Forza di una donna, vedremo anche gli altri protagonisti alle prese con le loro vicissitudini.

Anticipazioni de La forza di una donna, cosa accadrà Enver

Enver sembrerà fuori pericolo dopo aver subito un intervento, ma in realtà lui stesso racconterà ad Arif che qualcuno avrebbe provato a ucciderlo proprio mentre era ricoverato in terapia intensiva. Per questo motivo l’amico deciderà di far andare via i bambini dall’ospedale, così da allonarli da eventuali rischi. Sarp continuerà ad aggirarsi presso la struttura sanitaria e Doruk lo vedrà, sarà sempre più convinto, infatti, che il padre è tornato, agitando non poco i suoi familiari.

Sarà Münir a provare a far fuori Enver, ma per fortuna riuscirà a scamparla. Intanto Bahar si è convinta a dire ai figli che Sarp è morto e non tornerà mai più, ma Doruk è certo di averlo visto e dunque non le crederà. Intanto le difficoltà economiche di Ceyda e Yeliz saranno sempre più pesanti, il fatto che Abbas sia stato allontanato dal paese le getterà nello sconforto più totale, come faranno a saldare l’ordine delle camice?

Per fortuna Ceyda troverà una soluzione, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de La Forza di una donna, deciderà di vendere le camice al mercato. Intanto Bahar accuserà un malore e questo la costringerà a non andare a prendere i suoi figli a scuola. Secondo le prossime anticipazioni de La forza di una donna, dunque, ci saranno una serie di imprevisti e pericoli che metteranno a a dura prova i protagonisti dell’amata soap opera turca.

Nell’ultima settimana si era visto che Enver era stato sottoposto a un delicato intervento andato per fortuna a buon fine, ciò nonostante – a scopo precauzionale – i medici avevano preferito trasferirlo in terapia intensiva. E proprio in questo reparto l’uomo rischierà di essere ucciso, ma per fortuna riuscirà a sopravvivere. Sarà Munir che proverà ad ucciderlo per evitare che parli con Alp e racconti tutta la verità. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate dell’amata soap, che ha ottenuto un successo enorme in questo periodo estivo, appassionando fin da subito i telespettatori.