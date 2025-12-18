Enrico Ruggeri operato alla gola: il post social e il silenzio obbligato dopo l’intervento

Enrico Ruggeri ha scelto una via come sempre estremamente personale e diretta per raccontare un passaggio delicato: niente foto dal letto d’ospedale, niente rituale social con flebo e camicione.

Enrico Ruggeri operato alla gola

In un post pubblicato su Instagram, il cantautore milanese si è mostrato in piedi e vestito, sulla porta della camera della clinica che lo ha ospitato, spiegando di aver preferito un’immagine sobria per dire ai fan che l’intervento per un polipo alla gola è andato bene e che adesso inizia la parte più difficile per chi vive di voce.

Il punto, nelle sue parole, è tutto in una frase: “Ora inizia la dura consegna del silenzio”. Un messaggio semplice e diretto, coerente con il suo modo di comunicare, che evita il melodramma ma non nasconde la conseguenza pratica dell’operazione: un periodo di riposo vocale. Ruggeri aveva già anticipato nelle scorse settimane la necessità di sottoporsi alla chirurgia, spiegando che il problema alla gola gli rendeva complicate e dolorose le performance.

Cosa succede adesso tra riposo e televisione

Dopo aver rassicurato sulle condizioni, Ruggeri ha aggiunto che il lavoro televisivo non si ferma: il suo programma Gli Occhi del Musicista è già in montaggio e l’appuntamento per rivederlo sullo schermo è ovviamente confermato.

Gli occhi del musicista tornerà su Rai2 da martedì 13 gennaio, in seconda serata e per cinque trasmissioni con la sua terza edizione. Un dettaglio non secondario, perché racconta bene la “doppia vita” di Ruggeri: artista da palco, ma anche volto televisivo capace di muoversi in un formato culturale e divulgativo costruito sulla musica come racconto.

In questo senso, la scelta di comunicare dal post-operatorio con discrezione e ironia è quasi una firma: si mette tra parentesi l’immagine del cantante sofferente e si lascia spazio a quella dell’uomo che rientra a casa, consapevole di dover rispettare una regola severa e paradossale. Per lui, almeno per qualche giorno di riposo, la notizia non è “parlare”, ma riuscire a non farlo.

L’ultimo concerto e l’ultimo disco

Prima dello stop forzato, l’agenda di Enrico Ruggeri era stata particolarmente intensa. Il cantautore aveva appena concluso una serie di concerti e appuntamenti live che hanno accompagnato l’uscita del suo ultimo lavoro discografico, La caverna di Platone, pubblicato all’inizio del 2025. Un disco arrivato dopo tre anni di lavoro e costruito, come spesso accade nel suo percorso, su testi densi e su una riflessione lucida sul presente, più che su singoli pensati per l’immediato consumo radiofonico.

Gli ultimi concerti hanno confermato il rapporto diretto e fedele con il suo pubblico, abituato a seguirlo anche nelle fasi meno accomodanti della sua produzione. Proprio per questo, l’intervento alla gola ha imposto una pausa inattesa ma necessaria, interrompendo temporaneamente la dimensione live, da sempre centrale nella carriera di Ruggeri.

Una parentesi obbligata che arriva dopo un periodo creativo particolarmente ricco e che, nelle intenzioni dell’artista, servirà a tornare sul palco con la stessa solidità e con una voce pienamente recuperata.