Enrica Bonaccorti: “Il mio tumore è inoperabile. Non credo nei miracoli, ma non mollo”

Una durissima battaglia contro un tumore al pancreas, Enrica Bonaccorti ne parla senza filtri: “Mi hanno sospeso la chemio, ora inizio la radioterapia. Non mi arrendo”. A farle coraggio Renato Zero che le deve molto e che legata alla conduttrice da molti anni

Con forza e lucidità ma anche senza girare intorno alle parole, Enrica Bonaccorti ha scelto di raccontare pubblicamente la sua malattia: un tumore al pancreas particolarmente aggressivo e resistente alle cure: “Il tumore purtroppo si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, rimuoverlo. Purtroppo”, ha spiegato la conduttrice e autrice in un’intervista a Gente.

Enrica Bonaccorti, cure, speranze e determinazione

Dopo mesi di cure, la conduttrice ha annunciato di aver sospeso la chemioterapia: “Non ho avuto più dolori né nausea, ma mi è rimasta la debolezza. Ora inizierò le sedute di radioterapia”.

Parole che arrivano con una serenità e una lucidità disarmante, quella di chi ha deciso di affrontare la realtà senza illusioni ma con speranza: “Non credo nei miracoli, ma nel futuro. Grazie ai racconti di chi l’ha superato o lo sta affrontando come me, sono tornata ad avere uno sguardo verso ciò che verrà. Pare che l’atteggiamento positivo aiuti molto… dunque, guarirò!”.

“Ho ripreso a respirare quando ho smesso di nascondermi”

Enrica Bonaccorti aveva già condiviso sui social la notizia della malattia, mostrando una foto in sedia a rotelle e scrivendo con ironia e commozione: “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nella mia. Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e ho detto quello che mi stava succedendo. Intanto mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno, di essere scomparsa anche con gli amici che hanno pensato che ce l’avessi con loro. Altro che vacanza!”.

Un messaggio che ha toccato migliaia di persone e che racconta un coraggio fatto di verità e trasparenza. “Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare!”.

“Scrivo per non smettere di credere”

La diagnosi è stata una mazzata tremenda in un momento che doveva essere spensierato: “Ero andata a ritirare i risultati delle analisi a seguito dell’intervento. Volevo chiedere se sarei potuta andare in vacanza e invece dopo tre giorni stavo già facendo la prima seduta di chemioterapia: mi avevano trovato un tumore al pancreas”.

La scrittura la sta aiutando: “Ho sempre scritto tanto, è una cosa che mi fa stare meglio. Sto raccogliendo i miei racconti e a gennaio uscirà il libro ‘Nove novelle senza lieto fine’…. Credo nella medicina, nella ricerca, e nella possibilità di andare avanti. La vita, anche adesso, merita di essere vissuta tutta, sempre e comunque”.

Renato Zero ed Enrica Bonaccorti

Renato Zero, che negli anni Settanta ha condiviso con lei una storia d’amore intensa, le ha dedicato parole di affetto in un’intervista al Corriere della Sera: “Con Enrica non è mai finita, certe vicinanze non vanno perdute. L’ho sentita: è tenace, meravigliosamente ostinata. Non ha intenzione di mollare”.

Il loro legame, trasformato nel tempo ma mai spezzato, è diventato simbolo di stima e affetto reciproco: “Le devo molto, se ho esordito è stato anche grazie a lei. Il nostro è stato un percorso meraviglioso, uno scambio continuo di emozioni. Le sono vicino ma sono certo della sua forza d’animo e della sua determinazione”