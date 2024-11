Dopo l’uscita cinematografica ad aprile 2024, arriva anche in tv Ennio Doris-C’è anche domani, il film dedicato alla figura di Ennio Doris, appunto, fondatore di Banca Mediolanum, La data di messa in onda, domenica 24 novembre 2024, non è casuale: Doris, infatti, è venuto a mancare lo stesso giorno di tre anni fa, all’età di 81 anni. L’ammiraglia Mediaset vuole ricordare così questa figura diventata famosa nel mondo dell’imprenditoria e della finanza italiani, ma anche al pubblico generalista grazie agli spot della sua banca in cui lui stesso era protagonista. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando va in onda Ennio Doris – C’è anche domani?

Il film viene trasmesso domenica 24 novembre 2024, alle 21:30, su Canale 5.

Ennio Doris – C’è anche domani, dove vederlo?

Oltre che durante le messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Ennio Doris-C’è anche domani in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film.

Ennio Doris – C’è anche domani, la trama

Ottobre 2008: il fallimento della Lehman Brothers, la quarta banca americana, si annunciava come il più grande nella storia delle bancarotte mondiali. Ennio Doris (Massimo Ghini) sale sul palco di Palazzo di Mezzanotte che ospita la Borsa di Milano per fare un annuncio destinato a entrare nella storia della finanza. In prima fila, la moglie Lina Tombolato (Lucrezia Lante della Rovere) e i figli Massimo (Eugenio Franceschini) e Sara (Giulia Vecchio).

“Noi di Banca Mediolanum abbiamo deciso di intervenire nei confronti dei nostri clienti che hanno acquistato titoli con sotto obbligazioni della Lehman Brothers”, annuncia Doris. “Si tratta di 11.000 clienti ai quali rimborseremo una cifra totale di 120 milioni di euro, tutto quello che hanno investito. L’esborso non peserà sul bilancio della banca né sugli azionisti. Provvederemo personalmente io, tutta la mia famiglia e il mio socio Silvio Berlusconi, a pagare questa cifra dai nostri conti privati”.

Non esistevano precedenti simili, nessuna banca l’aveva mai fatto prima di Ennio Doris. Voltandosi indietro e facendo un punto sulla sua esistenza, Ennio Doris non ebbe dubbi nel prendere questa decisione che a molti parve sorprendente, ma non a chi lo conosceva da vicino.

Ripensò al mondo rurale da quale proveniva, ai valori trasmessi dal padre come la famiglia, l’onestà, la trasparenza, la libertà, la centralità della persona, e agli uomini dai quali aveva appreso importanti lezioni di vita. Ennio Doris è stato l’uomo che ha rivoluzionato il concetto di “banca” senza mai perdere di vista il vero spirito delle banche, essere di supporto e non di ostacolo per chi vi si affida.

Ennio Doris – C’è anche domani, cast

A guidare il cast ci sono Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, nei panni di Ennio Doris e della moglie Lina Tombolato. I due personaggi hanno anche altri interpreti che ne raccontano gli anni dell’infanzia e della gioventù.

Massimo Ghini è Ennio Doris;

è Ennio Doris; Daniel Santantonio è Ennio Doris da giovane;

è Ennio Doris da giovane; Antonio Nicolai è Ennio Doris da bambino;

è Ennio Doris da bambino; Lucrezia Lante della Rovere è Lina Tombolato;

è Lina Tombolato; Emma Benini è Lina Tombolato da giovane;

è Lina Tombolato da giovane; Eugenio Franceschini è Massimo Doris, figlio di Ennio e Lina;

è Massimo Doris, figlio di Ennio e Lina; Giulia Vecchio è Sara Doris, figlia di Ennio e Lina;

è Sara Doris, figlia di Ennio e Lina; Maurizio Donadoni è Berto Doris, padre di Ennio;

è Berto Doris, padre di Ennio; Alessandro Bertolucci è Silvio Berlusconi.

Ennio Doris – C’è anche domani, regista e sceneggiatori

Il film è diretto da Giacomo Campiotti, che per la tv ha diretto numerose fiction di successo, tra cui Braccialetti Rossi e La Sposa. La sceneggiatura, invece, è stata scritta dallo stesso Campiotti con Carlo Mazzotta (Brennero). A produrre Guido Borghi per Movie Magic International; la distribuzione al cinema è stata invece curata da Medusa Film.

Dov’è girato Ennio Doris – C’è anche domani?

Le riprese sono avvenute nell’autunno 2023 tra Milano, Portofino e il Veneto, regione di nascita di Ennio Doris. In quest’ultimo caso le riprese si sono svolte nel piccolo borgo di Portobuffolè, in provincia di Treviso; la Veneto Film Commission ha dato assistenza nella parte di pre-produzione e nella fase di scouting delle location.

Ennio Doris – C’è anche domani è una storia vera?

Sì, il film si ispira alla vita realmente vissuta da Ennio Doris, fondatore della Banca Mediolanum. Nato a Tombolo (Padova) il 2 luglio 1940, Ennio doveva aiutare il padre nel commercio delle mucche dopo la quinta elementare. Ma una malattia ai reni lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare.

Dopo essersi diplomato come ragioniere, inizio a lavorare come venditore porta a porta presso la Banca Antoniana di Padova e Trieste (poi Antonveneta), dove rimase per otto anni. Vedendo un compagno di scuola fare il promotore, nel 1969 ha cominciato la lavorare come consulente finanziario per la società Fideuram. Osservando le difficoltà dei lavoratori come suo padre ad avere una pensione e a potersi assentare dal lavoro per potersi curare sviluppò l’idea di fare un istituto finanziario a misura della gente comune.

Dopo l’incontro con Silvio Berlusconi a Portofino, fondò Banca Mediolanum. Nel febbraio del 1982 nacque la società Programma Italia, la prima rete in Italia ad offrire consulenza globale nel settore del risparmio, posseduta pariteticamente dal Gruppo Fininvest e Ennio Doris. Nel 1994 Programma Italia S.p.A. mutò la propria denominazione sociale in Mediolanum S.p.A, che nel giugno del 1996 venne quotata nella Borsa Italiana ed entrò nel MIB 30 a partire dal 1998. Nel maggio del 1997 nacque la nuova Banca Mediolanum con Ennio Doris come presidente. Ennio Doris è morto il 24 novembre 2021, a 81 anni; riposa nel cimitero di Tombolo, nella cappella di famiglia. L’anno precedente aveva donato 5 milioni di euro alla Regione Veneto per la lotta contro il Covid-19.

Ennio Doris – C’è anche domani, libro

Il film è tratta dall’autobiografia del 2014 “C’è anche domani”, scritta da Ennio Doris e pubblicata da Sperling & Kupfer.