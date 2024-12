Ennio Zingarelli, tra i primi Cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, è morto all’età di 86 anni.

Uomini e Donne: è morto Ennio Zingarelli, ex compagno di Gemma Galgani

Un volto noto agli assidui telespettatori di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5, è venuto a mancare. Si tratta di Ennio Zingarelli, tra i primi Cavalieri ad avere fatto parte del Trono Over, la versione del programma di Maria De Filippi inizialmente dedicata a signori e signore più avanti con gli anni. Ennio Zingarelli, di professione medico e professore, è morto all’età di 86 anni.

Il signor Ennio è noto ai fan del programma anche per essere stato fidanzato con Gemma Galgani, la protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne almeno da una decina d’anni a questa parte (la prima apparizione risale nel 2010) con le sue disavventure sentimentali commentate con fervore da Tina Cipollari.

Gemma ed Ennio, infatti, si conobbero all’interno del programma e la loro unione fu sancita anche da una vera e propria festa di fidanzamento, preludio delle nozze, alla quale presero parte anche gli opinionisti (Tina e Gianni Sperti).

La loro relazione, però, sarebbe terminata a causa dei tentennamenti da parte di lui e dal suo rifiuto di firmare le carte del divorzio dalla prima moglie. Gemma, quindi, fece ritorno a Uomini e Donne dove, poco tempo dopo, diede inizio alla sua tormentata relazione con Giorgio Manetti, di cui si parlò talmente tanto all’epoca al punto che Canale 5 dedicò alla loro storia anche una prima serata dal titolo Speciale Uomini e donne – Gemma, Giorgio e la lettera che non gli ha mai dato. Da quel giorno, Gemma è presenza fissa nel parterre femminile del Trono Over. Il signor Ennio, invece, non fece più ritorno nella trasmissione.

Gemma Galgani, per ricordare il suo ex compagno, ha condiviso su Instagram l’emoticon di un cuore spezzato, accompagnato dalle note di Sei nell’anima, canzone di Gianna Nannini.

I funerali di Ennio Zingarelli si terranno martedì 17 dicembre 2024 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine.