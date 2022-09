La grande notte delle serie tv è arrivata. Parliamo, ovviamente, degli Emmy Awards 2022, 74esima edizione dei riconoscimenti più ambiti per chi lavora nel piccolo schermo ed assegnati ogni anno dalla Television Academy: un’edizione, anche questa, che sarà possibile vedere in tv in diretta anche in Italia.

Come vedere gli Emmy Awards 2022 in diretta tv?

I diritti di messa in onda, anche quest’anno, sono di Sky, che manderà in onda la serata nella notte italiana tra lunedì 12 e martedì 13 settembre. Solitamente la cerimonia va in onda la domenica sera, ma quest’anno è stato deciso di posticiparla per non sovrapporsi al football live ed evitare al pubblico americano di dover scegliere tra gli Emmy e lo sport (o, meglio, per evitare una debacle negli ascolti…).

Emmy Awards 2022, tutte le nomination: dominano Succession e Ted Lasso, candidata Squid Game Tornando alla messa in onda italiana, la diretta comincia alle 00:30 in simulcast su Sky Atlantic e su Sky Uno; dalle 02:00, poi, la cerimonia vera e propria (trasmessa negli Stati Uniti dalla Nbc), con traduzione in simultanea. Sky ha allestito uno studio da cui seguire la diretta.

Padrone di casa è anche quest’anno il giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic, circondato da numerosi ospiti: il giornalista Mattia Carzaniga, la nota content creator e volto di Sky Serie Giulia Valentina e, collegata da Los Angeles, Alessandra Venezia, che intervisterà i protagonisti di questa edizione dei premi. Il red carpet, dove le star sfilano nei loro sfavillanti outfit, sono invece commentati dallo studio da Costantino Della Gherardesca.

Gli Emmy Awards 2022 in replica

Se non siete dei tipi notturni e preferite vedere la cerimonia degli Emmy Awards in un orario più consono, no problem: Sky Atlantic manderà in onda martedì 13 settembre alle 21:15 un riassunto della serata, che sarà replicato più tardi (alle 00:50) da Sky Uno.

Gli Emmy Awards 2022 in streaming

Per chi preferisse vedere Gli Emmy Awards 2022 in streaming, ci si può affidare a Sky Go per gli abbonati Sky oppure a Now: entrambe le piattaforme danno la possibilità di vedere in diretta la premiazione e di rivederla successivamente.

Il conduttore degli Emmy Awards 2022

A condurre questa edizione degli Emmy Awards 2022 è l’attore comico Kenan Thompson, dal 2003 nel cast del Saturday Night Live. In tv ha lavorato alle serie All That e Kenan & Kel, ma più di recente è stato protagonista di Kenan, serie tv cancellata dopo due stagioni.