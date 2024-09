Emily in Paris 5 si farà: la conferma di una quinta stagione di una delle serie tv di punta di Netflix è giunta direttamente dalla piattaforma con l’immancabile video pubblicato sui social network. Un video che potrebbe nascondere qualche indizio sul futuro della protagonista e sulla presenza del nostro Paese nella serie tv.

Emily in Paris 5, l’annuncio che cita Roma

Nel video Emily (Lily Collins) è seduta a un tavolo di un di Roma, con tanto di maritozzo con panna e sfondo della Capitale. “Non c’è nessun posto come Roma”, dice, prima di sorseggiare un caffè la cui tazzina nasconde, sul fondo, il numero 5, come la prossima stagione della serie tv. Un riferimento che chi ha visto la seconda parte della quarta stagione ha assolutamente colto.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA QUARTA STAGIONE-

gli ultimi due episodi della stagione sono infatti ambientati a Roma, con Emily alle prese prima con un incontro romantico con l’italiano Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) e poi con l’opera di convincimento verso sua madre (Anna Galiena) ad affidarsi all’agenzia Grateu per il marketing della propria azienda produttrice di capi d’abbigliamento esclusivi. Opera che si conclude positivamente: Emily, però, dovrà restare a Roma e abbandonare Parigi… Nel mezzo, tante immagini della Città eterna che hanno il giro del mondo.

Emily in Paris continua ad essere infatti una delle serie tv più viste su Netflix: basti pensare che la prima parte della quarta stagione, uscita il 15 agosto, ha ottenuto 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi. In ognuna delle quattro stagioni, inoltre, la serie si è sempre posizionata nella Top 10 Globale delle serie tv in lingua inglese per diverse settimane.

Emily in Paris 5 sarà a Roma?

La domanda, quindi, nasce spontanea: Emily in Paris 5 sarà ambientata a Roma? Sicuramente la produzione tornerà a girare nel nostro Paese, considerato il finale della quarta stagione e la buona accoglienza che la decisione di far traslocare i personaggi in Italia, seppur temporaneamente, ha avuto da parte del pubblico.

Il centro della serie resta però la Francia e Parigi: è improbabile, quindi, che le riprese romane della quinta stagione possano diventare maggiori rispetto alla quarta. Piuttosto, Emily in Paris 5 potrebbe servire a chiudere l’arco romano della serie e riprendere poi da Parigi. D’altra parte, nel finale della quarta stagione abbiamo visto Gabriel (Lucas Bravo) determinato a raggiungere Roma per riconquistare Emily…

Quando esce Emily in Paris 5?

Sulla data di uscita della quinta stagione di Emily in Paris vige ancora il mistero. Se le prime tre stagioni sono uscite a tre anni di distanza l’una dall’altra, tra la terza e la quarta sono passati invece due anni. Tutto dipende dalla produzione: se decidessero di girare in inverno (come accaduto con la quarta stagione, che ha dovuto allestire i set parigini a inizio 2024 per evitare di sovrapporsi con le Olimpiadi), Emily in Paris 5 potrebbe uscire già nel 2025. Se, invece, si decidesse di girare in primavera ed estate, i nuovi episodi potrebbe essere caricati non prima della fine del 2026 o dell’inizio del 2026.