Emilio Fede: età, cause morte, moglie e figli, dove viveva, malattia. Addio al giornalista

È venuto a mancare Emilio Fede, storico giornalista televisivo italiano, all’età di 94 anni. Ricoverato da tempo nella residenza sanitaria San Felice di Segrate, situata alle porte di Milano, le sue condizioni si erano aggravate drasticamente nelle ultime ore, portando al decesso. Fino a poco prima, la sua lucidità mentale era ancora conservata, come riferito da una fonte vicina alla famiglia.

Le ultime ore di Emilio Fede e il sostegno della famiglia

Al capezzale di Emilio Fede era presente una delle sue figlie, Sveva Fede, che ha voluto condividere con i giornalisti un messaggio di gratitudine. Poco prima della morte del padre, Sveva ha dichiarato: “Tutti voi giornalisti siete con lui e lui è contento”. La famiglia, da subito, aveva richiesto rispetto per la privacy, ma la notizia del peggioramento della salute del noto volto del giornalismo televisivo è comunque trapelata.

Sveva Fede ha spiegato che la famiglia avrebbe preferito mantenere riservata la situazione fino a una risoluzione definitiva, ma ha riconosciuto l’importanza del gesto di vicinanza da parte dei colleghi e del pubblico: “Abbiamo pensato che fosse una bella cosa, perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.

Da tempo, da circa un paio d’anni, il giornalista viveva in una Rsa.

Il lascito professionale di un volto storico del giornalismo italiano

Emilio Fede era conosciuto soprattutto come ex direttore del Tg4, testata televisiva per cui ha rappresentato una figura di riferimento per decenni. La sua carriera, segnata da numerose tappe nel panorama dell’informazione italiana, ha lasciato un segno indelebile nel settore del giornalismo televisivo. La sua voce, diventata familiare a milioni di telespettatori, ha raccontato eventi storici e momenti cruciali della politica e della società italiana.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una vasta eco nel mondo dell’informazione, con numerosi colleghi e personalità pubbliche che hanno voluto ricordare il suo contributo e la sua dedizione al mestiere giornalistico. La figura di Emilio Fede rimane così parte integrante della storia della televisione italiana, testimone di un’epoca in continua evoluzione.