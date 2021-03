“Maria De Filippi mi ha mandato un sms un paio di mesi fa nel quale scriveva di avere un’idea per me. Dopo un po’ mi ha richiamato e mi ha spiegato meglio, ho accettato perché mi piacciono i suoi programmi e mi piace come li presenta”. A parlare al Giornale è Emanuele Filiberto di Savoia, protagonista nell’ultima edizione di Amici nel ruolo di giurato assieme a Stash e a Stefano De Martino. Il principe ha ammesso che i primi passi all’interno dello show sono stati complessi, forse anche a causa del pregiudizio del pubblico: “Tre settimane fa non c’era neanche un commento positivo su di me, ora è molto diverso, ma sono abituato alle critiche. Anche a Ballando con le stelle è stato così. So di avere un cognome che può disturbare, però sono contento di aver fatto cambiare opinione a tanti”.

Filiberto rivolge elogi alla De Filippi, complimentandosi per il suo stile di conduzione:

E’ una conduttrice per sottrazione, lascia molto spazio ai suoi ospiti e sono convinto che sia giusto fare così. Non ne posso più di presentatori o presentatrici che devono sempre mettersi in primo piano. Lei è la padrona di casa, la regina che muove le pedine quando le deve muovere. E questa edizione di Amici mi sembra tornare alle origini, è più immediata.

Riguardo ai suoi compagni di poltrona, Filiberto spende parole al miele: “Non li conoscevo, ma siamo andati subito d’accordo, anche se non parliamo mai dei pareri che abbiamo espresso”.

Ma che musica ascolta il principe? “La mia formazione musicale è molto più internazionale che italiana, dopotutto ho vissuto all’estero per tantissimo tempo. Amo la musica e sento questa responsabilità. Sono concorrenti che si giocano una grande opportunità, bisogna ascoltare e giudicare con attenzione”.