L’attore ha salutato il pubblico di Rai 1 dopo otto stagioni nei panni di Salvatore Amato: un personaggio che ha segnato la sua carriera e il cuore dei fan

Emanuel Caserio rompe il silenzio sull’addio al Paradiso delle Signore: perché ha lasciato dopo 8 anni

Un addio carico di emozione quello andato in onda nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore. Emanuel Caserio, volto amatissimo della soap di Rai 1, ha chiuso un capitolo lungo otto anni nei panni del barista Salvatore Amato, uno dei personaggi più amati della serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta L’attore, protagonista di alcune delle dinamiche più seguite dal pubblico, ha salutato il set e i suoi compagni di avventura con parole che hanno commosso fan e colleghi.

L’uscita di scena di Salvatore non è di certo passata inosservata. Nei giorni scorsi, i fan avevano intuito che qualcosa stava per cambiare, ma la conferma è arrivata solo con la messa in onda dell’episodio finale. In quel momento, per il personaggio interpretato da Caserio si è compiuto un destino dolceamaro: un addio a Milano, al “Paradiso” e a tutti i suoi affetti, per una nuova vita insieme a Elvira e al piccolo Andrea Maria.

L’ultimo saluto di Salvo e l’uscita di scena

Nelle ultime puntate, i telespettatori hanno assistito alla Salvo ed Elvira. Dopo aver ceduto le quote della Caffetteria a Ciro Puglisi, il barista ha salutato gli amici di sempre, tra cui Marcello Barbieri, in un momento di forte emozione. Prima di partire, un pensiero è andato anche ad Armando Ferraris, lo storico capo-magazziniere del Paradiso, interpretato da Pietro Genuardi, scomparso la scorsa primavera.

La scelta di trasferirsi a Sanremo nasce dall’amore per il figlio Andrea Maria, che ha bisogno del clima del mare per migliorare la propria salute. Un addio che non è solo narrativo, ma anche simbolico: un modo per chiudere un ciclo e lasciare spazio a nuove storie, nuovi volti e nuove emozioni nel mondo del Paradiso.

A poche ore dalla messa in onda dell’episodio, Emanuel Caserio ha parlato per la prima volta della sua decisione nel salotto di Vita in Diretta, ospite di Alberto Matano. Con la voce rotta dalla commozione, l’attore ha raccontato: “Oggi ho detto addio dopo otto anni meravigliosi. Mi sono fatto un bel pianto.” Caserio ha spiegato che la scelta di lasciare non è stata semplice, ma sentiva che era arrivato il momento di chiudere un ciclo professionale e personale: “Perché ho lasciato? Davvero devo ancora capirlo. Sicuramente c’è un inizio e una fine per ogni cosa e sentivo che mancava un po’ il brivido, poi è arrivata la scelta”

L’attore ha anche ringraziato gli autori per aver costruito un finale che rispecchiava profondamente il suo stato d’animo: “La cosa meravigliosa è che gli sceneggiatori hanno colto alla perfezione ciò che pensavo anche io. Salvatore ed Emanuel erano intrecciati”. Per ora, Caserio non prevede un ritorno sul set del Paradiso delle Signore: “Non amo le minestre riscaldate”, ha dichiarato con un sorriso, lasciando comunque aperta una piccola porta al futuro.