Elodie e M¥SS KETA sono tra le protagoniste della seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, disponibile su Amazon Prime Video dal 18 giugno con i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre saranno visibili dal 25 giugno.

Celebrity Hunted prevede che un gruppo di celebrità si diano alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia sono alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come, ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

TvBlog ha intervistato Elodie e M¥SS KETA, a margine della conferenza stampa virtuale tenutasi ieri. Le due hanno spiegato che sulla scelta di accettare di partecipare a questo reality show (“Amazon Prime Video è allettante“), che ha poche somiglianze con quelli tradizionalmente in onda sulla televisione italiana, ha pesato anche il fatto di essere in coppia. Elemento, questo, importante anche in ottica di sostegno psicologico durante il gioco della fuga.

La co-conduttrice per una serata di Sanremo 2021 e la perfomer situazionista e rapper hanno anche risposto in merito al futuro della loro collaborazione, iniziata già qualche anno fa in ambito discografico.

Di seguito ecco il video integrale dell’intervista.

Credits: ©️Prime Video & Amazon Studios