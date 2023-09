La partenza è fissata per domenica 10 settembre subito dopo l’edizione meridiana del Tg3, che le farà da imponente traino. Il riferimento è alla nuova edizione di In mezz’ora, lo spazio di approfondimento giornalistico della domenica pomeriggio di Rai3 con Monica Maggioni. Sappiamo tutti come è andata a finire l’avventura di Lucia Annunziata in questo spazio. Pur essendo stata confermata dalla dirigenza Rai, l’ex Presidente della tv pubblica ha deciso di andarsene perchè non d’accordo su come è governata attualmente la tv di Stato. Come è noto Lucia Annunziata condurrà un programma radiofonico su Radio 24, oltre che proseguire la sua collaborazione con il quotidiano La Stampa.

Elly Schlein ospite a In mezz’ora di Monica Maggioni?

Lucia Annunziata ha anche smentito categoricamente le voci che la davano candidata per il PD nelle prossime elezioni europee. A proposito di PD giungono indiscrezioni circa la prima puntata della nuova serie di In mezz’ora governata da Monica Maggioni. Secondo voci che abbiamo raccolto pare che sia in corso una trattativa per avere Elly Schlein come prima ospite di questa nuova edizione del programma del pomeriggio domenicale di Rai3.

Di certo non mancherebbero gli argomenti di discussione da mettere sul tavolo per la conduttrice della trasmissione Monica Maggioni. La segretaria del PD prepara infatti il ritorno tra i banchi del Parlamento, mettendo sul tavolo di lavoro i temi più importanti di questi tempi. Dal salario minimo alla sanità pubblica, dalla scuola al Pnrr. Il resto del partito invece pare avere occhi più concentrati proprio sulle prossime elezioni europee.

Bianca Berlinguer corteggia Elly Schlein per E’ sempre carta bianca

Elly Schlein per altro è pure corteggiata da Bianca Berlinguer per il suo programma nuovo su Rete 4, E’ sempre carta bianca. Sul taccuino dell’ex conduttrice di Rai3 ci sarebbero proprio la segretaria del PD e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Loro due potrebbero essere i nomi forti delle prime due puntate di E’ sempre carta bianca su Rete 4. E’ partita dunque la gara fra i vari talk per accaparrarsi gli ospiti? Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali degli uffici stampa delle trasmissioni.