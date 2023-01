Andrà in onda stasera su Rai 2 “Elisa with Stardust, An Intimate Night“. Un appuntamento imperdibile per i fan della cantante, arrivata seconda al Festival di Sanremo 2022 con “O forse sei tu”. Un concerto-evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, nel quale l’artista multiplatino è affiancata dal pianoforte di Dardust, musicista e produttore straordinario che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani live, e da tantissimi ospiti giunti a sorpresa sul palco: da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas e Paolo Fresu e con la partecipazione di Edoardo Leo.

Il live è stato creato anche a favore della raccolta fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, a cui Elisa è molto legata. Durante il concerto tutti gli artisti si sono uniti nell’obiettivo comune del fondo di mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo “Life Terra”. Finalità è la messa a dimora, per il 2025, di 500 milioni di alberi nuovi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.

E così, Elisa sarà protagonista stasera, 5 gennaio, alle 21.25 su Rai2, accompagnata da una formazione d’eccezione che conta oltre alla partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, anche di Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Ecco a seguire la scaletta delle canzoni eseguite dalla cantante (la serata sarà seguita live su Soundsblog.it):

Come te nessuno mai

Promettimi

Anche fragile (con Brunori sas)

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

Rubini (con Mahmood)

No Hero

L’anima vola (con Emma)

Qualcosa che non c’è

Blu parte II (con Rkomi)

Seta

Palla al centro

Dono per un addio

Hanafubuki (attraverso la tempesta dei fiori di ciliegio)

Komorebi (luce che filtra tra le foglie degli alberi)

Dune

Stormi di origami

Basta così (con Giuliano Sangiorgi)

Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi)

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Stay

Non avere paura (con Tommaso Paradiso)

Together

Volver (con Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura)

Stille Nacht, Heilige Nacht

(Joseph Mohr & Franz Gruber cover)

Gli ostacoli del cuore (con Ligabue)

A modo tuo (con Ligabue)