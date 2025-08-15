Elisa Isoardi, chi è e cosa fa il nuovo compagno (famoso). La prima foto di coppia

Elisa Isoardi tempo fa aveva dichiarato di essere in un momento positivo della sua vita. Ha scelto di vivere la sua storia d’amore con discrezione, lontano dai riflettori. Eccola, felice, oggi, con il suo nuovo compagno.

I due sono stati immortalati sorridenti durante una vacanza in montagna, insieme a un bicchiere di vino e un tagliere di formaggi, godendosi la tranquillità di un angolo di natura. La foto arriva dopo un periodo di assoluta riservatezza lontano dalle luci dei media.

Una relazione lontana dai riflettori

La relazione tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino è stata finora caratterizzata da grande privacy. Dopo le turbolente vicende passate con l’ex compagno, il politico Matteo Salvini, la conduttrice ha scelto di vivere questa nuova storia d’amore in modo più riservato. Cosa sappiamo del compagno di Elisa Isoardi? È molto famoso anche lui.

Lo chef Iaccarino è il titolare di Don Alfonso 1890, uno dei ristoranti più celebri d’Italia, che ha mantenuto per anni tre stelle Michelin e che oggi vanta una stella Michelin e una stella verde, riconoscimento che celebra la sostenibilità. Da parte sua, Elisa Isoardi è una conduttrice di lungo corso, che ha fatto la storia del programma “La Prova del Cuoco” di Antonella Clerici, contribuendo a valorizzare la cucina italiana con il suo stile unico.

In questo legame, quindi, la passione per la gastronomia gioca un ruolo centrale. Non è un caso che, nella foto che li ritrae, siano circondati da piatti deliziosi, come il formaggio Castelmagno d’Alpeggio, simbolo di una tradizione culinaria che affonda le radici nella cultura gastronomica del Piemonte.

A giudicare dal sorriso che Elisa e Ernesto sfoggiano insieme, il loro legame appare solido e sereno. Elisa Isoardi, che in passato aveva vissuto momenti di grande esposizione mediatica, ha trovato in Ernesto Iaccarino un partner che le consente di vivere la propria vita privata lontano da occhi indiscreti. La conduttrice ha sottolineato più volte, negli ultimi mesi, di sentirsi in un periodo di tranquillità e realizzazione personale. La foto insieme al suo compagno non è solo un semplice scatto di vacanza, ma un segno di quanto sia riuscita a proteggere la sua felicità, scegliendo di vivere la relazione con discrezione, ma con la consapevolezza di essere finalmente serena.

Sia Elisa che Ernesto sembrano aver trovato l’equilibrio che cercavano, e questa nuova fase della loro vita insieme sembra promettere solo gioia e soddisfazioni, lontano dalle controversie e dalle incertezze del passato.