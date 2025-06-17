Elisa Isoardi alla guida di un nuovo programma dopo Linea Verde: quando andrà in onda, i dettagli

Elisa Isoardi è pronta a dare una svolta alla sua carriera abbandonando i viaggi e le tradizioni agricole di Linea Verde per approdare in qualità di padrona di casa in uno studio televisivo. Un ritorno atteso da tempo dai suoi fan e che conferma che l’avventura della conduttrice cuneese in Rai non è affatto finita.

Non si tratta solo di una nuova trasmissione, ma di un’occasione per Isoardi di riappropriarsi di una fascia importante nel palinsesto dell’azienda pubblica radiotelevisiva: un’opportunità strategica che riafferma la fiducia dei vertici Rai nel suo volto e nella sua capacità di tenere alta l’attenzione del pubblico.

Finora si era mantenuto il massimo riserbo sulla natura del progetto e soprattutto sulla collocazione oraria, lasciando spazio a numerose indiscrezioni. Oggi però emergono dettagli più concreti su quello che si preannuncia come uno dei principali debutti della nuova stagione televisiva autunnale. Questo vuol dire che il sabato pomeriggio di Rai 1 avrà un’impronta del tutto nuova.

Elisa Isoardi ritorna in studio

Come fa sapere Davide Maggio il nuovo programma che Elisa Isoardi condurrà si intitola “Bar Centrale”, un people show pensato per animare i pomeriggi del sabato su Rai 1. Il format andrà in onda in diretta e rappresenterà un punto d’incontro tra storie di vita, ospiti del mondo dello spettacolo e momenti di racconto quotidiano. La trasmissione sarà una sorta di piazza contemporanea dove si confronteranno esperienze diverse, mantenendo sempre un tono familiare e coinvolgente.

L’orario scelto per la messa in onda non è casuale: Bar Centrale aprirà il sabato pomeriggio, anticipando due programmi consolidati del palinsesto Rai, ossia Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela e A Sua Immagine. Resta però ancora un punto interrogativo sul programma che chiuderà la lunga fascia pomeridiana prima dell’Eredità. Le ipotesi sul tavolo vedono una sfida interna tra due nomi forti della Rai: Francesca Fialdini e Nunzia De Girolamo. La prima, storica padrona di casa di Da Noi… a Ruota Libera, sembrava pronta a traslocare al sabato per lasciare spazio alla trasmissione Ciao Maschio firmata De Girolamo. Tuttavia, un vincolo contrattuale potrebbe vincolare Fialdini alla domenica, complicando le manovre del palinsesto.

In attesa della conferma ufficiale sui nomi e sugli orari definitivi, una cosa è certa: Elisa Isoardi si riprende un ruolo di primo piano, con un format che potrebbe segnare un nuovo corso per i pomeriggi del weekend su Rai 1. Per scoprire se Bar Centrale riuscirà a diventare un punto di riferimento per il pubblico affezionato alla rete ammiraglia, non resta che attendere il debutto previsto per l’autunno 2025.