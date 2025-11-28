Elisa di Rivombrosa torna gratis in streaming: il nuovo canale per tutti gli appassionati

L’amatissima serie è di nuovo disponibile, la storia d’amore che ha appassionato il pubblico arriva su un preciso canale

È stata una delle fiction più seguite di Mediaset dei primi anni 2000, la prima puntata è andata in onda il 17 dicembre del 2003, e adesso Elisa di Rivombrosa è di nuovo disponibile in tv. La storia d’amore tra Elisa e il conte Ristori, interpretati rispettivamente da Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, ha appassionato milioni di telespettatori e adesso sarà possibile rivedere tutte le puntate delle due stagioni.

Una notizia che ha rallegrato tutti i fan, la fiction scritta da Cinzia TH Torrini sarà disponibile gratis su un canale dedicato e, considerato il successo di quando è andata in onda, sono previsti grandi numeri anche per le repliche.

Dove sarà trasmessa Elisa di Rivombrosa, qual è il canale

Dal 26 novembre le repliche di Elisa di Rivombrosa sono tornate in tv, disponibili sul canale Pluto TV, un servizio digitale fast di Paramount, interamente gratuito. La storia d’amore tra il conte e la domestica della tenuta di Rivombrosa sarà di nuovo disponibile sul piccolo schermo.

Il racconto è ambientato nel Piemonte del Settecento e ha come protagonista Elisa Scalzi, una ragazza dotata di una grande bellezza e una forte nobiltà d’animo che, fin dal suo primo incontro con lui nella biblioteca della tenuta di Rivombrosa, colpisce l’affascinante conte Fabrizio Ristori, erede della proprietà. Da lì ha inizio la trama ricca di intrighi e emozioni appassionati, il conte farà di tutto per poter vivere alla luce del sole il suo amore per Elisa che, a causa della differenza di ceto sociale all’epoca non poteva avere vita facile.

Le trame si svilupperanno con lo sfondo degli eventi storico dell’epoca, dove a regnare era re Carlo Emanuele III e non mancavano battaglie, intrighi e lotte per il potere. In tantissimi ostacoleranno la storia d’amore tra Elisa e Fabrizio Ristori e i due innamorati dovranno affrontare molti momenti dolorosi e difficili, ma alla fine – per fortuna – l’amore trionferà. Nel cast figurano anche Luca Ward, il perfido duca Ottavio Ranieri, Jane Alexandre, diabolica marchesa da sempre innamorata del conte Risotri, Kaspar Capparoni, che interpreta il conte Giulio Drago e tanti altri artisti.

Le puntate di Elisa di Rivombrosa, quindi, sono di nuovo disponibili sul canale tematico che offre un’ampia selezione di fiction, serie TV e film. Per poter accedere al servizio basterà iscriversi al portale attraverso la propria smart tv, il proprio smartphone o sul sito web. Nel catalogo, che sarà aggiornato molto spesso, ci saranno molte fiction italiane, oltre Elisa di Rivombrosa, sono disponibili Carabinieri e anche serie internazionali, come il cartone statunitense South Park. Un canale con tantissime sorprese, ever green che hanno appassionato il pubblico, proprio come Elisa di Rivombrosa, la cui storia ha tenuto incollato il pubblico al televisore.