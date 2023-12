Elisa – Buon Natale anche a te: cantanti, ospiti, scaletta, dove e quando va in onda

Domenica 24 dicembre 2023, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda ‘Elisa – Buon Natale anche a te’, una serata all’insegna della buona musica. Frutto di un suggestivo ed intenso collage dei due concerti al Mediolanum Forum di Assago di Milano di ‘An intimate Christmas – Two (special)’ avvenuti il 15 e 16 dicembre.

Elisa – Buon Natale anche a te: cantanti, ospiti

Sul palco, nel corso delle due serate, si sono alternati, come mostrato nel promo andato in onda su Canale 5, Pio e Amedeo, Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Rkomi e Giorgia. Tiziano Ferro (da remoto), Mahmood, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e i Pinguini Tattici Nucleari. La cantante, in tre ore di musica, ha alternato i brani che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico (come ‘Luce – Tramonti a Nord Est’, ‘Gli ostacoli del Cuore’, ‘L’anima vola’, ‘Labyrinth’, ‘Anche fragile’- ‘ Eppure Sentire – Un senso di te’, ‘No hero’, ‘Together’, ‘A modo tuo’) ai classici della tradizione natalizia (come ‘White Christmas’ cantato in duetto con Andrea Bocelli).

La Vigilia di Natale sarà ancora più magica insieme ad Elisa e tanti straordinari ospiti 🌟 Vi aspettimo domenica 24 dicembre in prima serata su #Canale5 e su Mediaset Infinity con #BuonNataleAncheATe ♥️ pic.twitter.com/JydPg3hMWs — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 18, 2023

Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il doppio concerto ha promosso anche una raccolta fondi, a sostegno di Legambiente e della campagna Music for Planet per continuare a piantare alberi in tutta Italia per combattere la crisi climatica, tema da sempre caro a Elisa.

“La coscienza profondamente ambientalista di Elisa si fa azione concreta con il suo impegno diretto anche in occasione del Natale – ha dichiarato il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti -. “Insieme, tramite Music for the Planet, abbiamo già piantato oltre 3390 alberi e ora vogliamo poterne mettere a dimora tanti altri, coinvolgendo i circoli di Legambiente sul territorio per identificare le aree idonee e più bisognose di nuovo verde. Perché la lotta ai cambiamenti climatici fa anche più belle le nostre città. Perché il futuro del pianeta lo costruiamo tutti noi, a partire da piccoli ma importanti gesti, come piantare un albero”.