Elio e le storie tese: età, dove vive, moglie e figli, studi. Tutto sul giudice di Like a Star

Elio, storico frontman di Elio e le Storie Tese, è oggi giudice di Like a Star: ecco tutto su di lui e la sua vita privata.

Ironico, irriverente, colto e fuori dagli schemi. Elio, al secolo Stefano Belisari, è uno di quei personaggi che non puoi incasellare facilmente. Non solo per la sua carriera musicale, che con Elio e le Storie Tese ha rivoluzionato la scena italiana tra nonsense e virtuosismo, ma anche per il suo percorso personale, fatto di sorprese, passioni coltivate con serietà e scelte mai banali.

Oggi, dopo anni passati a calcare i palchi e a reinventare la comicità musicale, lo vediamo in una veste diversa ma non meno interessante: giudice del nuovo talent Like a Star, programma che punta a scovare volti nuovi dello spettacolo. Un ruolo che, senza ombra di dubbio, gli calza a pennello.

Elio e le storie tese, chi è il giudice di Like a Star

Classe 1961, Elio è nato a Milano il 30 luglio. E Milano, ancora oggi, è la città dove vive, dove ha costruito la sua carriera e dove continua a muoversi tra musica, teatro e televisione. Una città che rispecchia il suo carattere: creativa, dinamica, mai ferma. Ma dietro l’artista istrionico e provocatore si nasconde un uomo dalla vita molto più tranquilla di quanto si potrebbe immaginare. Elio è sposato e ha due figli, ai quali è profondamente legato. La sua famiglia è rimasta sempre fuori dai riflettori, protetta con quella discrezione che solo chi ha ben chiaro il confine tra personaggio pubblico e vita privata riesce a mantenere.

Sul fronte accademico, Elio è uno dei rari esempi di musicista pop che vanta un background tecnico di tutto rispetto. Non solo ha studiato flauto traverso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ma si è anche laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico. Due percorsi che sembrerebbero distanti tra loro, ma che nel suo caso si completano. Da una parte il rigore della scienza, dall’altra la libertà dell’arte. Ed è proprio questa doppia anima che si riflette in tutto quello che fa: nei testi, negli arrangiamenti, nella capacità di mescolare generi, registri e riferimenti con una naturalezza che sembra quasi improvvisazione, ma che invece è frutto di uno studio preciso.

In Like a Star, il suo ruolo di giudice aggiunge al format un punto di vista diverso dal solito. Non cerca solo la voce intonata o la performance perfetta. Cerca personalità, intelligenza artistica, originalità. Ed è evidente che quando parla – spesso con quel tono sarcastico che lo ha reso famoso – lo fa sapendo esattamente cosa dice. Non è lì per riempire lo spazio, ma per dare un contributo reale. Perché Elio non è mai stato uno che si accontenta delle mezze misure.

E così, tra una battuta pungente e un consiglio spiazzante, continua a sorprendere anche in televisione. Resta fedele a se stesso, al suo stile, alla sua visione. E forse è proprio questo che lo rende ancora così attuale: Elio, a distanza di decenni dagli esordi, è ancora uno che sa dove vuole andare. E ci arriva sempre a modo suo.