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Morto il giornalista Elio Corno, aveva 78 anni (VIDEO)

Volto popolare de “Il processo di Biscardi” alle tv private. Le liti cult con Tiziano Crudeli e l’amore per l’Inter

di Marco Salaris
Morto il giornalista Elio Corno, aveva 78 anni (VIDEO)
10 Marzo 2025 12:46

Il volto e la presenza di Elio Corno è stata per il mondo del calcio, ed in particolare per gli appassionati dell’Inter, un punto di riferimento. Il giornalista è scomparso nella giornata di ieri, 9 marzo, all’età di 78 anni. Una data che, segno del destino, è coincisa con quella della nascita della squadra nerazzurra (di cui era super tifoso) avvenuta il 9 marzo 1908.

La carriera

Classe 1946, nella sua carriera è stato responsabile delle pagine sportive de Il Giornale, caporedattore a La Gazzetta dello Sport e volto popolare di trasmissioni storiche, in primis de Il processo di Biscardi e di altrettanti programmi sportivi delle tv private.

Presenza fissa del programma di TeleLombardiaQui studio a voi stadio” dal 2002 in poi, di “Diretta Stadio” su 7 Gold, Corno ha tenuto sempre un filo diretto con il piccolo schermo a suon di commenti calcistici sulla sua squadra del cuore e sulle cronache del campo.

Indimenticabili le liti cult con il suo ‘acerrimo nemico’, il milanista Tiziano Crudeli, per anni i loro battibecchi hanno regalato perle sfiziose come questa:

Una competizione ‘fair’ che li ha uniti in progetti come CornoeCrudeli.com

I ricordi sui social

Il giornalista e telecronista di 7 Gold Alberto Giambruno ha commentato su X: “Ci lascia Elio Corno. Un consigliere. Uno stimatissimo professionista. Un amico.” mentre il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani: “Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore“.

La figlia, Aurora Corno, ha raccolto i messaggi d’affetto rivolti a suo padre ed ha voluto ringraziare le dimostranze e i ricordi: “Ciao a tutti, innanzitutto grazie per l’affetto verso papà… sto leggendo tutti i messaggi e, da figlia, vi ringrazio infinitamente. Qualora voleste salutarlo un’ultima volta, papà sarà ad Arona (No) presso la casa funeraria Rossi, via Isonzo 6, fino a giovedì

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