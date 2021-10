Elezioni Amministrative 2021, risultati in diretta: speciali tv

Le Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 vedono molte città impegnate nella scelta dei propri sindaci. Tra queste Roma – con la sfida tra la sindaca uscente Virginia Raggi, Carlo Calenda, Enrico Michetti, Roberto Gualtieri – Napoli, Milano, Torino, Bologna: banchi di prova importanti anche per la politica nazionale.

Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle ore 15: la chiusura dei seggi nel pomeriggio del lunedì modifica il daytime delle principali reti televisive che seguono in diretta exit poll, proiezioni e spoglio. Vediamo però come seguire i risultati in diretta tv (mentre il dettaglio dell’affluenza e dei voti è online sul sito del Ministero dell’Interno).

Amministrative 2021 in tv, programmazione Rai

Lo spoglio sarà coperto no-stop da Rai News 24 a partire dalle 15 di lunedì 4 ottobre con uno speciale condotto da Gianluca Semprini e Sabrina Bellomo (che continua martedì 5 dalle 9 con Roberto Vicaretti e Giorgia Rombolà).

I tre Tg generalisti seguono lo spoglio quasi in staffetta: si parte alle 14.50 con lo Speciale Tg1 condotto da Francesco Giorgino e anche con uno Speciale Tg3 condotto da Alessandra Carli; alle 18 entra in gioco il Tg2 con Maurizio Martinelli.

In prima serata arriva lo Speciale Porta a Porta in collaborazione con il Tg1, in onda su Rai1 alle 21.30, èreceduto alle 21 dal consuto appuntamento col Tg2 Post su Rai2. In seconda serata Speciale Linea Notte su Rai3.

Martedì 5 ottobre si definiscono i risultati, seguiti e commentati su Rai 1 con una puntata monografica di Unomattina, su Rai 2 alle 1o con uno Speciale Tg2 con Marzia Roncacci e su Rai 3 alle 12.25 con uno Speciale Tg3 Fuori Tg.

Amministrative 2021, MaratonaMentana su La7

Elezioni vuol dire Maratona Mentana: si inizia alle 14.15, subito dopo l’edizione delle 13.30, si fa una pausa per Otto e Mezzo di Lilli Gruber, quindi la Maratona del TgLa7 continua in prima serata fino alle 00.50 (dichiarate). Nel corso della diretta le proiezioni di SWG: alle 15 le tendenze, alle 15.40 le proiezioni flash e dalle 15.55 proiezioni e dati di spoglio. Collegamenti e inviati dalle principali città al voto come Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli, Trieste, e Regione Calabria per le Regionali in Calabria, mentre in studio si alternano ospiti, tra cui Franco Bechis, Sabina Biraghi, Marco Damilano, Alessandro De Angelis, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Concita De Gregorio, Tommaso Labate, Francesca Schianchi, Andrea Purgatori, Agnese Pini.

Il martedì dovrebbe essere nelle mani della normale programmazione, da Omnibus a Tagadà, con Floris al commento dei risultati con DiMartedì in prima serata.

Amministrative 2021 in tv, programmazione Mediaset

Non potendo toccare il daytime di Canale 5, Mediaset si affida – come ormai tradizione – alla sua rete ‘news’, ovvero Rete 4. In onda lo Speciale Tg4 – La carica dei nuovi sindaci in onda dalle 14.50 alle 20 con la conduzione di Giuseppe Brindisi, in onda in simulcast su Tgcom24: nel corso della diretta le proiezioni di voto elaborati da Tecne, quindi collegamenti dalle principali città, da Catanzaro per seguire il voto per la Regione Calabria, dal Viminale e dalle sedi dei partiti e dei candidati. Tra gli ospiti da Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Luciano Fontana, Maurizio Martinelli, Federico Monga, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Gianfranco Pasquino, Guido Crosetto, Paolo Cirino Pomicino, Paolo Guzzanti e Klaus Davi.

Spazio Elezioni anche in access prime time con Stasera Italia che segue e commenta gli aggiornamenti con Giovanni Minoli, Giampiero Mughini, Gianfranco Pasquino e Vittorio Feltri.

In prima serata Quarta Repubblica, con Nicola Porro, commenta i risultati fino all’1 di notte circa – in simulcast su Tgcom24, con i dati e le proiezioni elaborati da Tecnè e illustrati dal Presidente dell’Istituto Carlo Buttaroni. Tra gli ospiti Ferruccio De Bortoli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Mario Giordano, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, Guido Crosetto, Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Elezioni 2021 su Sky

Dopo la serrata copertura delle ultime due settimane per seguire da vicino le fasi finali della campagna elettorale, Sky Tg24 predispone la maratona Voto Comune, al via alle 14.30 di lunedì 4 ottobre che prosegue per tutta la giornata di martedì 5 ottobre, fino a risultati consolidati. Alla conduzione si alternano Fabio Vitale, Stefania Pinna, Giovanna Pancheri, Valentina Bendicenti, Milo D’Agostino, Tonia Cartolano e Roberto Inciocchi. Una volta chiuse le urne, quindi alle 15 di lunedì, spazio agli instant poll sulle sfide principali e progressivamente spazio ai risultati dello spoglio. Allo SkyWall Alessio Viola, Roberto Palladino, Lavinia Spingardi e Monica Peruzzi, mentre gli aggiornamenti social e web saranno curati da Pamela Foti. Non mancano gli inviati nelle sedi di partito e dei comitati elettorali, ospiti politici e commentatori, approfondimenti e analisi dei flussi elettorali con Lorenzo Pregliasco di Quorum/YouTrend.