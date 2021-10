Amministrative 2021, come seguire i risultati del ballottaggio in tv

Le Elezioni Amministrative 2021, soprattutto con il ballottaggio nei Comuni di Roma e Torino, accendono il lunedì pomeriggio con gli speciali dei Tg e delle All News per le proiezioni, i dati, i risultati dello spoglio. Urne chiuse lunedì 18 ottobre alle 15, ma dirette al via già alle 14,15 su La7, che ritrova la MaratonaMentana del direttore del Tg La7, e dalle 14.30 su Sky Tg24. Ma andiamo con ordine, quello di inizio delle dirette.

Comunali 2021 Roma e Torino, i nuovi sindaci

Partiamo proprio da La7 che inizia, come detto, alle 14.15 con la MaratonaMentana e la lunga diretta del TgLa7 che chiude dopo l’edizione del telegiornale delle 20. Se non ci sono variazioni, la prima serata è invece nelle mani di Licia Colò con Eden – Un pianeta da salvare

Alle 14.30, invece, prende il via Voto Comune, lo speciale di Sky Tg24 condotto, in staffetta, da Fabio Vitale, Andrea Bignami, Stefania Pinna, Giovanna Pancheri, Valentina Bendicenti, Milo D’Agostino, con 15 punti live nelle principali città coinvolte e nei luoghi chiave del voto. Alla chiusura delle urne verranno diffusi gli instant poll sul voto a Roma e Torino, a cura dell’istituto Quorum/Youtrend; in collaborazione con l’istituto di ricerca sarà proposto anche il Decision Desk, che anticiperà, quando la solidità statistica dei risultati sarà acquisita, gli esiti dello scrutinio durante lo spoglio.

Alle 14.50 iniziano poi sia lo speciale del Tg1 che lo speciale del Tg3: sull’Ammiraglia lo speciale Ballottaggi è condotto da Francesco Giorgino e va in onda fino alle 17,30, quando la linea passerà a La Vita in Diretta; su Rai 3 invece lo Speciale Tg3 va in onda fino alle 17.

La staffetta sui canali Rai continua alle 17.30 su Rai 2 col TG2 – Speciale Ballottaggi Elezioni Amministrative 2021, per continuare il racconto dopo il Tg1 fino alle 18.30.