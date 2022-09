Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7

Elenoire Ferruzzi è la quinta concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

E’ nata a Cittiglio (VA) il 24 giugno 1976. Ha 46 anni.

Amante della chirurgia estetica dall’età di 16 anni, Elenoire Ferruzzi è un’attrice, cantante e showgirl italiana.

E’ chiaro che la diva di questa edizione sono io e nessun’altra. Sono una donna all’ennesima potenza, donna plus. Il mio nome di battesimo era Massimo. Ma Massimo ed Elenoire praticamente sono la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia. E me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui. Ci vuole coraggio a realizzare i propri sogni, soprattutto quando i sogni sono diventare una diva.

Icona transgender molto conosciuta nel mondo LGBTQIA+ e non solo, Elenoire è molto nota per la sua immagine eccentrica – in particolare per le sue lunghissime unghie – ma anche per la sua grande autoironia che emerge dai suoi contenuti social.

Sui social sono seguita anche perché sono una persona irriverente. Non si può piacere a tutti. La chirurgia estetica? Ah, che meraviglia! Io tengo moltissimo alla mia parte estetica.

Afferma di essersi innamorata solo una volta e di aver sempre trovato supporto nella propria famiglia, in particolare nella madre, con cui ha un fortissimo legame.

Io, comunque, ho avuto sempre amori impossibili. Ho avuto storie con personaggi conosciuti. Io sono una pazza scatenata. Creerò il delirio.

