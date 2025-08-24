Elenoire Casalegno: età, marito e figli, dove vive, la storia con Sgarbi. Tutto sulla conduttrice

Elenoire Casalegno è una delle personalità più versatili e ammirate del panorama televisivo italiano. Nata a Savona il 28 maggio 1976, la conduttrice ha costruito una carriera che abbraccia vari ambiti, dalla moda alla televisione, dal cinema alla radio. Con una bellezza indiscutibile e un talento versatile, è riuscita a conquistare il pubblico italiano, diventando un volto familiare e una presenza fissa in molti programmi di successo. Ecco qualche cosa che forse non sapete sulla bella Elenoire.

Cresciuta a Savona, Elenoire si trasferisce da adolescente a Ravenna con un sogno ben preciso: diventare magistrato. Tuttavia, la sua vita prende una direzione inaspettata quando nel 1994 partecipa al concorso The Look of The Year. Grazie alla sua altezza di 183 cm e alla sua bellezza, Elenoire ottiene un contratto con Elite Model Management, segnando l’inizio della sua carriera nel mondo della moda.

Il debutto televisivo arriva poco dopo. Nel 1994, Casalegno esordisce come conduttrice del programma musicale Jammin su Italia 1, dove rimane fino al 1997. La sua carriera televisiva decolla rapidamente e, nel 1996, presenta il Festivalbar. Negli anni successivi, affianca grandi nomi del panorama televisivo italiano, come Raimondo Vianello nel programma sportivo Pressing, e partecipa a varie trasmissioni di successo, tra cui Scherzi a parte e Mai dire gol.

Successo e vita privata

Durante la sua carriera, Elenoire si è distinta per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e contesti. Nel 1998 è protagonista nel film Paparazzi, interpretando sé stessa, e l’anno successivo conduce il programma Stelle a quattro zampe su Canale 5. La sua carriera non si limita alla TV: nel 1999 inizia anche a lavorare in radio con Radio 101 e diventa protagonista del famoso calendario Maxim nel 2001. Non solo conduttrice, ma anche imprenditrice, è proprietaria di un hotel nel centro storico di Ravenna insieme ai suoi genitori.

Nel corso degli anni, Elenoire è stata protagonista di numerosi programmi di successo, tra cui Miss Universo (2002), Robin Hood (2004), e Mistero (2014-2016), dove ha brillato come inviata e opinionista. Non solo televisione, ma anche eventi sportivi e musica: è stata madrina della 38ª Stramilano nel 2009 e ha partecipato a eventi di beneficenza come Love Mi, l’evento musicale organizzato da Fedez nel 2022.

Oltre alla carriera, la sua vita privata ha suscitato interesse. Nel 2014 ha sposato Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, ma il matrimonio è terminato nel 2017. Elenoire ha una figlia nata dalla sua relazione con DJ Ringo, un aspetto della sua vita che tiene sempre molto riservato. Recentemente, Elenoire è tornata a parlare anche di una breve relazione avuta molti anni fa con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Pochi mesi, ma molto intensi.