Elena D’Amario: età, fidanzato, studi, dove vive. Tutto sulla protagonista di Amici

Molti associano l’esordio di Elena D’Amario ad Amici, ma forse in pochi sanno che la sua prima notorietà attraverso la televisione, la raggiunge nel 2007, nel talent show di Canale 5 Il Ballo delle Debuttanti, programma condotto da Rita Dalla Chiesa e in cui ai provini c’era anche Alessandra Celentano. Show che tra l’altro la bellissima abruzzese vinse.

Nata a Pescara il 17 giugno 1990, Elena D’ Amario è un volto noto del piccolo schermo, ma soprattutto è una ballerina e coreografa italiana di fama internazionale. A 10 anni studia danza classica, spinta dalla mamma che fa scattare in lei una fortissima passione per le scarpette da punta. Passione che porta avanti durante gli anni del liceo classico, anni in cui, come scriverà più tardi, si scontra contro le critiche di un’insegnante che non vede di buon occhio questa sua attitudine: “C’è sempre una prima volta. Ricordo ancora quando mia madre mi accompagnò alla mia prima lezione di danza; lì tutto cambiò”. Racconta nel suo libro autobiografico Salto pubblicato nel 2021.

Ovviamente Elena raggiunge il grande successo dopo la partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi: entra a far parte della scuola il 26 settembre 2009 iniziando un’avventura in cui si distingue e che le cambia la vita, arrivando seconda a Stefano De Martino.

Quel gesto romantico rimasto indelebile nella storia del talent

La partecipazione di Elena D’Amario ad Amici è ricca di grandi emozioni e colpi di scena, sia sulla pista da ballo che dietro le quinte. In questo periodo infatti inizia una relazione con il cantautore toscano Enrico Nigiotti, che fa sognare il pubblico. Ancor di più quando Enrico, innamoratissimo, dimostrando uno spiccato senso di romanticismo, pur di non sfidare Elena decide di autoeliminarsi, lasciandole il posto all’interno del programma.

Un gesto che rimane nella storia dello show di Mediaset e che Elena si porterà nel cuore per sempre. Meno romantico però è quello che accadde dopo. Abbassato il sipario di Amici, i due si separano, ciascuno impegnato con la propria carriera artistica: un finale inevitabile.

“Questo suo gesto lo ricordo con tantissimo affetto” ha dichiarato poco tempo fa la ballerina a Verissimo: “Noi continuammo a supportarci professionalmente, c’è sempre il messaggio, lui è una persona molto buona, è stato il mio primo fidanzato. Poi l’America ci ha divisi, anche se forse ci saremmo divisi ugualmente credo, perchè caratterialmente non siamo tanto affini. Però lo ricordo con un affetto enorme.”

Il successo negli Stati Uniti e il ritorno in Italia

Durante Amici Elena D’Amario viene notata da David Parsons, che la invita a entrare nella sua compagnia, la Parsons Dance Company, così nel 2010, la ballerina si trasferisce a New York, lavorando nel corpo di ballo della compagnia americana dal 2011 al 2019, prendendo parte a tour mondiali e ricoprendo ruoli da solista. È stata la prima ballerina italiana candidata ai Clive Barnes Awards uno dei premi più prestigiosi nel mondo della danza. Oggi Elena D’ Amario vive tra la Grande Mela e l’ Italia.

Parallelamente alla carriera internazionale, la ballerina ha mantenuto un forte legame con l’Italia. Ha collaborato con artisti come Elisa, Emma Marrone, Nek, Jovanotti, Lorella Cuccarini e registi come Gabriele Muccino e Marco Salom. Nel 2015 è tornata a Amici come ballerina professionista e coreografa, partecipando anche ad Amici Celebrities e, quest’anno, come giudice del serale accanto ad Amadeus e Cristiano Malgioglio.

Elena ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2022, dove si è esibita con Elisa, ballando durante la serata delle cover, sulle note di “What a feeling”, colonna sonora di “Flashdance“, e nel 2023 ha recitato in una puntata della serie Che Dio ci aiuti. Tra il 2022 e il 2024 è tornata in scena con la Parsons Dance Company in occasione di alcuni spettacoli in Italia. “Ballare è magia. La danza per me è una terapia. Quando ballo mi sento vera. Posso sentirmi morire, ma continuo. Non ce la faccio più, ma salto. Scopro che tutto quello che in sala prove mi fa paura, sul palco non esiste più”. Sono le parole impresse sulle pagine del suo libro.

La vita sentimentale di Elena D’Amario ha continuato ad interessare le cronache rosa, e nonostante la sua riservatezza, la ballerina è finita sulle pagine patinate per vari flirt. Nel 2023 è stata legata all’attore Massimiliano Caiazzo, volto noto di Mare Fuori: una relazione che ha fatto sognare i fan di entrambi gli artisti, ma arrivata poi al capolinea. Oggi il suo cuore, secondo il gossip, batterebbe forte per un altro uomo, “un bel ragazzo moro”, si legge sulla bacheca del profilo ufficiale di Diva e Donna. Si tratta di Andrea Condorelli, ballerino di origini siciliane, che vive tra Roma e Parigi, ed ex allievo di Amici del 2010. Tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato questa loro presunta liaison.