Virologi e medici (da Matteo Bassetti a Massimo Galli, da Fabrizio Pregliasco a Roberto Burioni, da Maria Rita Gismondo a Ilaria Capua) durante la pandemia del Covid, il professor Alessandro Orsini durante il conflitto (ancora in corso!) della Russia in Ucraina. Qual è il fenomeno televisivo del momento che imperversa nei talk politici nostrani che si occupano della guerra in Medio Oriente? Elena Basile! Ex ambasciatrice italiana in Belgio e Svezia, in pensione dallo scorso primo giugno, ora ha avviato la carriera di “scrittrice di narrativa e commentatrice di politica internazionale”, come si definisce nella sua biografia su LinkedIn.

La prima apparizione televisiva nella veste di opinionista dirompente risale a tre sere fa, a Otto e mezzo su La7, quando Lilli Gruber ha apparecchiato un dibattito sui fatti in atto in Israele. Ottima dialettica, un duello a distanza con Beppe Severgnini e una certa vicinanza di idee con Marco Travaglio, non a caso direttore del giornale, Il Fatto Quotidiano, che ha ospitato nei mesi più caldi della guerra in Ucraina (all’epoca scoppiò la polemica perché la Basile ammise di aver scritto articoli, con lo pseudonimo “Ipazia”, mentre era ambasciatrice) e ospita i suoi interventi filorussi. E alla fine una battuta con Giovanni Floris sul suo libro Un insolito trio.

Ieri sera, mercoledì 11 ottobre 2023, nuova ospitata di Elena Basile, protagonista con un solitamente molto pacato Aldo Cazzullo di uno scontro verbale abbastanza forte, rimbalzato sui social immediatamente.

Elena Basile vs Aldo Cazzullo. Elena Basile commenta la questione degli ostaggi nelle mani di Hamas:"Pochissimi ostaggi americani, è una brutta notizia", e Aldo Cazzullo non la perdona: "Come fa a dire che sono pochi ostaggi, ma si vergogni della sua erudizione.#12ottobre… pic.twitter.com/kK8F5gNuL5 — Davide Scifo (@strange_days_82) October 12, 2023

Mentre i siti fanno la corsa per – giustamente – evidenziare che la Basile rischia di essere percepita dal pubblico televisivo come la Alessandro Orsini versione al femminile, ecco che arriva una nuova partecipazione sul piccolo schermo: questa sera, infatti, la scrittrice sarà tra gli ospiti di Corrado Formigli a Piazzapulita, sempre su La7. È iniziata la corsa per accaparrarsela?

Alessandro Orsini: “Progetto di lasciare l’Italia, mia carriera accademica distrutta”

Sulla sua pagina Facebook, Alessandro Orsini ha risposto “a coloro che dicono che avrei detto le cose che ho detto sull’Ucraina e la Palestina per avere un ritorno personale invocando il mio licenziamento“: