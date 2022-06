Election Day domenica 12 giugno 2022 per gli elettori italiani: si va alle urne per i cinque referendum abrogativi sulla Giustizia e per le elezioni amministrative in oltre 970 Comuni, tra cui quattro capoluoghi di Regione, ovvero Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro e diversi capoluoghi di Provincia. Ci si muove, quindi, tra la ricerca del quorum e i dati sull’elezione di sindaci e consiglieri. Si vota solo domenica dalle 7 alle 23 e le tv inizieranno a seguire la diretta per i risultati anche prima. Diamo un’occhiata alla copertura per seguire in diretta i risultati dei Referendum sulla Giustizia e delle Amministrative.

Election Day 2022 sulle reti Rai

Su Rai 1 alle 22.45 parte Porta a Porta con i primi Exit Poll sui cinque quesiti referendari e sulle Comunali di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Dalle 23.30 saranno a disposizione le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti referendari. Cinque minuti dopo l’inizio di Porta a Porta arrivano anche gli speciali a cura del Tg3 e di Rainews24.

Ulteriori approfondimenti sono previsti lunedì 13: alle 13.50 parte Rainews24 con uno speciale in onda fino alle 19.50, mentre alle 14.00 su Rai 1 – e fino alle 17.15 – spazo allo Speciale Elezioni amministrative curato dal Tg1; il testimone viene raccolto alle 17.15 dallo Speciale Tg2. Ma c’è anche lo Speciale Tg3 dalle 14.30, in onda fino alle 17.40 e seguito dalla copertura delle sedi locali interessate dal voto fino alle 18.15. In access prime time Tg2 Post, quindi in prima serata su Rai 1 Speciale Porta a Porta e in seconda serata su Rai 3 Linea Notte, dalle 23.15 circa.

Election Day 2022 su Mediaset

Solo Rete 4 offre uno Speciale Tg4 lunedì 13 dalle 14 alle 19.00 e poi in prima serata il consueto appuntamento con Quarta Repubblica.

Maratona Mentana per il Referendum 2022

Enrico Mentana inizia la sua (piccola) Maratona lunedì 13 giugno alle 14.15 e tiene la linea fino al Tg delle 20, da lui condotto.In prima serata, invece, la serie Yellowstone. Il dopo-voto, invece, è nelle mani di Giletti e del suo Non è l’Arena, in onda domenica 12 in prima serata come sempre.

Speciale Election Day su Sky TG24

Sky TG24 inizia il suo racconto domenica 12 alle 22.30 con collegamenti dai quartier generali dei partiti e dei comitati referendari e dalle principali città coinvolte dal voto amministrativo. Alla conduzione della prima tranche Giovanna Pancheri e Roberto Palladino. Lo speciale riparte alle 14.00 di lunedì 13 con Fabio Vitale, Valentina Bendincenti, Helga Cossu e Milo D’Agostino per continuare fino a tarda sera. Tra gli ospiti dello Speciale Election Day Lorenzo Pregliasco, Quorum Youtrend, Edmondo Bruti Liberati, Comitato del No, Carlo Nordio, Comitato del Sì, Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Agnese Pini, direttrice della Nazione, Augusto Minzolini, direttore del Giornale, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Maurizio Molinari, direttore Repubblica, Roberto Arditti, direttore di Formiche, Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, Pietro De Leo, del Tempo.