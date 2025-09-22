Effetto Domino, il nuovo docu-reality di Infinity Lab e Mediaset arriva su Mediaset Infinity

Debutta il 28 settembre su Mediaset Infinity la nuova serie Effetto Domino, un docu-reality che affronta in 5 episodi un viaggio alla scoperta delle emozioni che plasmano la nostra vita.

Prodotto da Infinity LAB – il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti – in collaborazione con Mediaset per il Futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse ambientale e sociale di Mediaset, Effetto Domino porta la firma dei divulgatori e videomaker Mara Moschini e Marco Cortesi.

Il docu-reality affronta cinque emozioni universali – rabbia, gelosia, colpa, ansia, invidia – una per ciascun episodio, attraverso un format innovativo che mette al centro 30 partecipanti e un mazzo di carte. Ogni carta propone una domanda, accuratamente calibrata da un team di psicologi e psicoterapeuti. In un faccia a faccia diretto e autentico, i protagonisti si confrontano, si raccontano e si aprono, dando vita a conversazioni intime e rivelatrici.

Grazie alle “incursioni” di Mara Moschini e Marco Cortesi, lo spettatore viene accompagnato in un viaggio scientifico ed emozionale per cercare di fare luce sui meccanismi nascosti della mente: Cosa accade nel cervello quando proviamo gelosia? Quali sono gli effetti dell’ansia sul nostro organismo? Cosa avviene a livello cerebrale quando siamo in preda alla rabbia? Le risposte durante le cinque puntate di Effetto Domino, un format originale, capace di unire divulgazione, intrattenimento e introspezione, con l’obiettivo di comprendere meglio le emozioni e imparare a gestirle in modo più consapevole.

La serie Effetto Domino è stata realizzata grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, nell’ambito della campagna crossmediale di Mediaset per il Futuro sull’educazione affettiva. Effetto Domino sarà disponibile dal 28 settembre su Mediaset Infinity.