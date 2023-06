Edoardo Donnamaria: crisi con Antonella Fiordelisi e la lite social con Pietro Tartaglione (video)

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria è finito al centro del gossip. La relazione con Antonella Fiordelisi, nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘, starebbe attraversando un periodo di profonda crisi. E’ l’ex schermitrice a confermare la circostanza con una serie di Ig Stories:

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie”.

“Leggo tantissimi vostri messaggi. Vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti, come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me ed Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra, che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. Ora vorrei cercare di dedicarmi alla mia vita, le mie giornate e il mio lavoro. Con il tempo ne parleremo. Rispettate il momento. La vostra Anto”

Ad oggi, però, l’ex gieffino (che non ha ancora eliminato le foto di coppie da Instgram) non ha voluto commentare le voci di rottura preferendo condividere, con i propri followers, l’inizio di un nuovo progetto professionale:

“Non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore. Non dimostrerà l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne stono estremamente felice. Mi dedicherà alla musica, mia passione più grande, e vi dimostrerò che la so fare bene”.

L’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, però, è il protagonista di una lite social con un ex partecipante di ‘Uomini e Donne’, Pietro Tartaglione, scelta e compagno dell’ormai ex tronista Rosa Perrotta.

Tutto parte dal messaggio di cordoglio dell’ex volto di ‘Forum’ con una frecciatina assai chiara:

“Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”.

Immediata la replica:

“Il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica già la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze… super false. Numero due, sei così presuntuoso da chiamare gli altri ‘personaggini’. Abbiamo il personaggione navigato qui. Ma chi caxxo sei? Ma fatti un bagno di umiltà. Ringrazio la mia famiglia… Ma io se fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in cuxo. Ragazzino viziato. Fai un bagno di umiltà che non sei nessuno”

vabbè dai Pietro vai a dormire pic.twitter.com/noq7lwuhf2 — bea (@sonostronzaaa) June 12, 2023

Dopo qualche ora, le Stories, in questione, sono finite su Twitter scatenando le reazioni di due fazioni assai contrapposte.

Donnamaria, poi, su Twitter, ha pubblicato uno screen della conversazione privata con Tartaglione:

mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo! pic.twitter.com/Wjp8hZSYkt — edoardo donnamaria (@drojette) June 12, 2023

E voi, da che parte state?!