Si allunga la lista di ospiti internazionali di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai3 ogni domenica sera. Il 24 ottobre toccherà ad Ed Sheeran, in promozione per il suo nuovo disco =, in uscita il 29.

Per il cantautore, che si esibirà live sulle note di Bad habits e di Shivers, si tratta del ritorno nella trasmissione di Fazio, che lo aveva intervistato già nel 2017 (guarda la foto).

Che la presenza di Ed Sheeran rappresenti per Che tempo che fa, per Fazio e per la Rai un colpo è fuori discussione. Tuttavia, appare sensato domandarci quali altri spazi televisivi in Italia avrebbero potuto ospitare in prima serata un big della musica internazionale in promozione.

Sul fronte della tv pubblica vengono in mente davvero pochi titoli, soprattutto se si escludono gli eventi come il Festival di Sanremo o i programmi più popolari, che però non prevedono solitamente ospitate tradizionali. Il riferimento è a format abbastanza ingabbiati come Tale e quale show e a Ballando con le stelle.

Le cose non migliorano se si pensa alle televisioni private, a partire da Mediaset, dove la prima serata, soprattutto in questa fase della stagione, non offre nessun tipo di prodotto potenzialmente spendibile in questo senso. L’unica eccezione, forse, è data da Tu sì que vales (le alternative potrebbero essere C’è posta per te e Amici, che però attualmente non sono in onda).

X Factor rimane una vetrina prestigiosa, ma certamente non può garantire una platea generalista.

E, allora, cosa resta? Resta Che tempo che fa, programma che negli anni si è costruito una autorevolezza che lo rende un unicum per la tv italiana degli ultimi decenni. E che, soprattutto per le ospitate internazionali, sembra giocare un campionato a parte.