“E’ tornato con la sua ex”. Uomini e Donne, la foto del cavaliere del trono over scatena il gossip

Un ritorno di fiamma inaspettato, confermato da una fotografia che in poco tempo ha infiammato i social. In tanti avevano sperato che il cavaliere potesse tornare nel parterre del trono over nella prossima edizione di Uomini e Donne, ma il riavvicinamento alla sua ex significa proprio che non lo rivedremo nel programma di Maria de Filippi.

Si tratta di Riccardo Guarnieri, che in tanti avrebbero voluto vedere nuovamente nel daiting show. Del resto è stato uno dei cavalieri che più ha “creato scompiglio” all’interno del programma, la sua storia d’amore con Ida Platano – tra alti e bassi – ha appassionato moltissimo i fan del programma. E ora che sia lui che la bella parrucchiera pare fossero tornati a essere single, tutti avrebbero voluto rivederli nuovamente nel programma.

Riccardo Guarnieri è tornato con la sua ex

E’ stato proprio Guarnieri a pubblicare una fotografia che in poco tempo ha scatenato il gossip legato al programma Uomini e Donne. Il cavaliere ha condiviso nelle sue storie l’immagine in cui tiene la mano a una donna, di cui però non mostra il volto. Un modo per confermare, di fatto, che non è più single.

A spiegare cosa starebbe accadendo ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, l’esperto di Uomini e Donne ha chiarito che Riccardo Guarnieri sarebbe tornato assieme alla sua ex compagna e per questo motivo a settembre non lo vedremo nel daiting show. La sua ex si chiama Gabriella e, secondo quanto detto da Pugnaloni, i due avrebbero deciso di tornare assieme dopo una separazione un po’ turbolenta. Dunque non c’è stato alcun riavvicinamento tra Guarnieri e Ida, come in tanti recentemente avevano ipotizzato.

A scatenare questo gossip era stato un like della Platano a un video che mostrava tutti i momenti più belli vissuti con Riccardo nel programma, un gesto che aveva fatto sorgere il dubbio che i due ex si fossero riavvicinati. Ma poi la stessa Ida aveva spiegato di essere single e così la speranza dei fan della coppia è stata subito infranta. Difficile, dunque, anche un ritorno di Guarnieri a Uomini e Donne, visto che è ritornato con la sua ex, con la quale oggi sarebbe più sereno che mai.

C’era anche chi aveva sperato di rivedere sia Ida che Riccardo di nuovo nel parterre del trono over e che magari, con il tempo, i due si sarebbero potuti riavvicinare. Ma le cose – al momento – non pare che andranno così. Resta allora il desiderio di rivedere la Platano nel programma, del resto Maria De Filippi le ha più volte detto che per lei le porte del programma saranno sempre aperte e, quando lo vorrà, potrà tornare senza problemi.